Gabon : Le Centre diagnostic de Libreville et l’Hôpital américain de Paris s’allient pour propulser la chirurgie vers l’excellence

L’offre de soins spécialisés en République gabonaise va connaitre un boost. Dans le cadre du programme Medical Talent, le Centre diagnostic de Libreville (CDL) a accueilli une mission médicale de haut vol menée par une équipe de l’Hôpital américain de Paris. Rendu public ce jeudi 4 juin par le biais d’un communiqué parvenu à la rédaction d’Info241, ce partenariat stratégique s’inscrit dans une dynamique de coopération internationale dont l’objectif est de faire bénéficier les patients d’interventions de haute technicité, réalisées dans des conditions optimales.

Au cœur de cette mission médicale inédite, l’accent a été mis sur le déploiement de techniques de chirurgie mini-invasive. Réalisées en étroite collaboration avec des professeurs et des médecins gabonais, ces opérations de pointe offrent une prise en charge résolument moderne. Pour les malades, les bénéfices concrets sont considérables : une approche moins traumatisante favorisant une récupération plus rapide, une diminution drastique des douleurs post-opératoires et, in fine, une durée d’hospitalisation plus courte.

Un transfert de compétences salué par les pairs

La réussite de cette initiative conjointe repose également sur la qualité du plateau technique local. Le professeur Messas, membre de la délégation parisienne, n’a d’ailleurs pas manqué de saluer la mise à niveau des infrastructures gabonaises. « Toutes les conditions ont été réunies par les équipes du CDL afin de garantir la réalisation de ces interventions dans les meilleures dispositions. Leur nouveau bloc opératoire nous a permis d’évoluer dans des conditions répondant pleinement aux standards d’excellence et au niveau d’exigence requis pour la pratique de notre spécialité », a-t-il déclaré. Le praticien a surtout mis en exergue le formidable partage de connaissances opéré avec ses confrères gabonais autour de ces techniques innovantes.

Photo de famille

Au-delà de l’impact purement clinique et immédiat, cette synergie a servi de catalyseur pour le développement des compétences locales. Un colloque scientifique a ainsi été organisé en marge des interventions au bloc opératoire, réunissant des techniciens de chirurgie mini-invasive et divers professionnels de la santé. Ce cadre d’échange a permis d’aborder en profondeur les enjeux liés à la transmission du savoir-faire dans ce domaine exigeant de la haute spécialisation médicale.

Vers l’édification d’un pôle d’excellence durable

Cette démarche partenariale a logiquement reçu le blanc-seing des instances régulatrices de la profession au niveau national. Le docteur Ndao Eteno, président du Conseil national de l’ordre des médecins au Gabon, s’est vivement réjoui de cette passerelle établie entre les structures. « Nous nous félicitons de ce partenariat entre structures locales et internationales qui, au-delà de l’apport d’une expertise extérieure, contribue au renforcement des compétences de nos médecins dans la maîtrise de techniques innovantes, au service d’une meilleure prise en charge des patients », a-t-il conclu avec satisfaction.

Une vue de l’opération

Loin d’être une action isolée, cette première mission réussie scelle la volonté commune d’édifier un véritable pôle d’excellence médicale sur le territoire. Les perspectives de cette coopération scientifique s’annoncent déjà florissantes, ouvrant la voie à des prolongements dans de nouvelles disciplines. La venue prochaine du professeur Luc Karsenty devrait notamment permettre d’explorer et de développer le champ très pointu de la gastro-entérologie interventionnelle au bénéfice des populations.