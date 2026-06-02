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Afrobasket U18 : le Gabon joue sa survie ce mardi soir face au pays hôte après son rebond sur la Centrafrique

Publié le 2 juin 2026 à 14h47min MàJ : 3 juin 2026 à 01h35min - Temps de lecture : 8 minutes // Auteur : Ader Yadano
Sports
Afrobasket U18 : le Gabon joue sa survie ce mardi soir face au pays hôte après son rebond sur la Centrafrique
Afrobasket U18 : le Gabon joue sa survie ce mardi soir face au pays hôte après son rebond sur la Centrafrique © 2026 D.R./Info241
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Les jeunes Panthères du Gabon abordent ce mardi soir à Malabo leur dernier virage dans les éliminatoires de l’Afrobasket U18 2026 de la zone 4. Après une entame victorieuse face au Congo vendredi, un revers concédé contre le Tchad dimanche puis une réaction précieuse devant la République centrafricaine hier, les poulains de Bertrand Ondo Zogo restent pleinement engagés dans la course au ticket qualificatif. Leur ultime match face à la Guinée équatoriale, pays hôte, prévu ce mardi 2 juin à 19h00, s’annonce décisif pour transformer cette campagne en qualification.

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Le Gabon avait idéalement lancé son tournoi, vendredi 29 mai, en dominant la République du Congo sur le score de 91 à 82. Une victoire inaugurale importante, obtenue au terme d’un match accroché. Menés à la pause 52-49, les jeunes basketteurs gabonais avaient su élever leur niveau au retour des vestiaires pour renverser les Diables rouges et prendre une première option psychologique dans ces éliminatoires de la zone 4.

Une entame réussie, mais déjà des alertes

Ce premier succès n’avait pourtant pas masqué les imperfections du groupe. Le sélectionneur national, Bertrand Ondo Zogo, avait salué une victoire rassurante pour les joueurs et le staff, tout en appelant à des corrections rapides. « Cette victoire est importante car elle permet de nous rassurer les joueurs et le staff », avait-il souligné, avant de pointer les difficultés aux lancers francs et les paniers concédés trop facilement.

Le match contre le Tchad

Ces alertes se sont confirmées lors de la deuxième sortie du Gabon, dimanche 31 mai, face au Tchad. Les jeunes Panthères ont chuté dans un match qui a rappelé l’exigence d’un tournoi court, où chaque approximation peut se payer cash. Cette défaite a replacé la sélection gabonaise sous pression avant son troisième rendez-vous face à la République centrafricaine, avec l’obligation de se relancer pour ne pas aborder la dernière journée dos au mur.

Le sursaut face à la Centrafrique

Lundi 1er juin, le Gabon a répondu présent en s’imposant devant la République centrafricaine sur le score de 68 à 63. Là encore, les Panthéreaux ont dû faire preuve de caractère. Menés à l’issue des deux premiers quart-temps, les joueurs de Bertrand Ondo Zogo ont corrigé le tir après la pause, avec plus d’intensité, une meilleure adresse et une gestion plus solide des lancers francs, secteur qui leur avait coûté cher lors du match précédent.

Le match d’hier face à la Centrafrique

Après la rencontre, le technicien gabonais a reconnu un début de match compliqué, mais s’est félicité de la réaction de son groupe. « Nous n’avons pas commencé ce match de la plus belle des manières. À la pause, il a fallu ramener les jeunes à travers un discours ferme : il était hors de question de perdre ce soir pour éviter de jouer notre qualification sur l’ultime match, contre une Guinée équatoriale dos au mur après deux défaites. Le message est passé et les joueurs ont fait le travail », a déclaré Bertrand Ondo Zogo.

Un dernier match sous haute tension

Avec deux victoires en trois rencontres, le Gabon s’est replacé dans une position favorable, mais rien n’est encore définitivement acquis. Le dernier match, prévu ce mardi soir à 20h00 face à la Guinée équatoriale, aura valeur de test de maturité. Le Zalang Nacional, battu lors de ses deux premières sorties, évoluera devant son public avec la volonté de sauver l’honneur et de peser jusqu’au bout dans cette campagne qualificative.

L’affiche de ce mardi soir

Pour les jeunes Panthères, l’équation est claire : il faudra éviter les entames hésitantes, mieux contrôler les temps faibles et maintenir l’efficacité retrouvée face à la Centrafrique. Dans une compétition aussi resserrée, la qualification se joue souvent sur des détails : concentration défensive, maîtrise des fautes, réussite aux lancers francs et capacité à rester lucide dans les dernières possessions.

Les résultats du Gabon à Malabo

Date Match Résultat / horaire
Vendredi 29 mai Congo – Gabon 82-91
Dimanche 31 mai Gabon – Tchad Défaite du Gabon
Lundi 1er juin Gabon – République centrafricaine 68-63
Mardi 2 juin Guinée équatoriale – Gabon 19h00

Les Panthéreaux à une marche du rêve

Le parcours du Gabon à Malabo raconte déjà une campagne de caractère. Capables de renverser le Congo après avoir été menés, freinés par le Tchad, puis relancés contre la République centrafricaine, les jeunes Panthères ont montré qu’ils savaient réagir sous pression. Reste désormais à conclure.

Ce mardi soir, face à la Guinée équatoriale, les joueurs de Bertrand Ondo Zogo auront l’occasion de valider le travail accompli depuis le début du tournoi. Une victoire permettrait de donner un relief particulier à cette génération U18, appelée à porter les ambitions futures du basket gabonais. Après trois matchs riches en enseignements, le Gabon n’a plus qu’un dernier combat à livrer pour continuer à rêver de la phase finale de l’Afrobasket 2026.

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