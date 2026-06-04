Affaire Bilie By Nze : Féfé Onanga tire sur un député français dénonçant une « dérive autoritaire »

Le mouvement politique Féfé Onanga est vigoureusement sorti de sa réserve le mardi 2 juin, à la faveur d’une conférence de presse tenue à Port-Gentil. Au cœur de cette sortie médiatique, une condamnation ferme et sans appel des récentes déclarations du député français Jean-Louis Roumégas concernant la situation judiciaire d’un ancien Premier ministre gabonais Alain Claude Bilie By Nzé. Pour cette entité politique, cette prise de position parisienne résonne comme une intrusion intolérable dans les affaires strictement internes de la République.

Face aux professionnels des médias, le secrétaire général du mouvement, Delphin Mboumba Moussounda, a fustigé l’attitude récurrente d’une certaine classe politique française, prompte à s’ériger en donneuse de leçons face aux décisions souveraines des États africains. Le responsable politique a martelé que les dossiers pendants devant la justice gabonaise doivent être traités par les seules institutions compétentes du pays, totalement affranchies de la moindre pression ou considération extérieure.

Un appel au bloc patriotique autour des institutions

Adoptant un ton résolument offensif, Delphin Mboumba Moussounda a rappelé que le Gabon, en tant qu’État souverain, dispose d’institutions pleinement légitimes pour mener à bien ses procédures judiciaires. Qualifiant les propos du parlementaire français de manque de respect flagrant à l’égard de la souveraineté nationale, il a exhorté les forces vives de la Nation, la société civile et l’ensemble de la classe politique à faire bloc face aux tentatives d’influence étrangères. Au-delà de cette levée de boucliers, le mouvement a tenu à réaffirmer son indéfectible soutien au président de la République, Brice Clotaire Oligui Nguema, et au vaste processus de refondation de l’État en cours.

La sortie du mouvement mardi à Port-Gentil

Si les responsables de ce rassemblement ont salué les efforts acharnés de l’exécutif pour restaurer l’autorité de l’État et assainir la gouvernance publique, ils ont également tenu à alerter sur l’immensité des défis restants. Ils invitent ainsi le numéro un gabonais à poursuivre les réformes avec vigilance et une écoute toujours plus attentive des populations. « Les attentes des Gabonais sont immenses. Le président de la République doit continuer à privilégier l’intérêt supérieur de la Nation, renforcer l’unité nationale et préserver la cohésion sociale », a formellement déclaré le secrétaire général.

Satisfecit pour la modernisation et la transparence de l’action publique

Cette tribune port-gentillaise a également servi d’opportunité pour décerner des encouragements aux récentes initiatives gouvernementales. Le mouvement Féfé Onanga a particulièrement félicité les autorités pour la livraison du nouveau palais des congrès de Libreville, majestueux édifice désormais baptisé du nom d’Omar Bongo Ondimba. Aux yeux des conférenciers, cette infrastructure de dernière génération incarne avec force l’ambition de modernisation prônée par les plus hautes autorités et participe activement au rayonnement diplomatique du pays sur la scène internationale.

Poursuivant sur cette lancée, le directoire du mouvement a apporté son onction à l’émission gouvernementale « Les 100 jours du gouvernement ». Perçu comme un outil novateur de communication publique et de reddition des comptes, ce programme permet une évaluation lucide de l’action de l’exécutif par les citoyens. Soucieux d’enraciner cette culture de la transparence, Delphin Mboumba Moussounda a enfin plaidé pour que cette exigence de redevabilité soit rigoureusement étendue à l’ensemble des administrations et des démembrements bénéficiant des ressources de l’État.

L’interpellation du député français au ministre des Affaires étrangères