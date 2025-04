Présidentielle 2025 : 920 200 électeurs attendus aux urnes ce samedi au Gabon et à l’étranger

Ce samedi 12 avril, le Gabon s’apprête à vivre une étape cruciale de sa transition politique avec la tenue de l’élection présidentielle. Selon les chiffres publiés par le ministère de l’Intérieur et de la Sécurité, 920 200 électeurs sont appelés à se rendre dans les 3 037 bureaux de vote aménagés sur l’ensemble du territoire national et dans 25 pays à l’étranger.

Sur le sol gabonais, 892 057 électeurs répartis dans 2 941 bureaux de vote devront départager les huit candidats en lice. La province de l’Estuaire concentre, à elle seule, près de 370 000 électeurs, confirmant son statut de bastion électoral stratégique. Suivent le Haut-Ogooué (103 347 inscrits), le Woleu-Ntem (87 293) et l’Ogooué-Maritime (86 723). Ces quatre provinces représentent à elles seules plus de 70 % du corps électoral national.

Répartition des électeurs pour la présidentielle 2025

Zones Nombre de bureaux Nombre d’inscrits Estuaire (G1) 888 370 383 Haut-Ogooué (G2) 342 103 347 Moyen-Ogooué (G3) 190 43 792 Ngounié (G4) 330 80 286 Nyanga (G5) 173 36 785 Ogooué-Ivindo (G6) 178 43 005 Ogooué-Lolo (G7) 191 38 427 Ogooué-Maritime (G8) 263 86 739 Woleu-Ntem (G9) 386 87 293 Total Gabon 2 941 892 057

Zones étrangères Nombre de bureaux Nombre d’inscrits Afrique 44 13 526 Amérique 8 1 306 Asie 4 268 Europe 40 13 043 Total étranger 96 28 143

Total général 3 037 820 200

À l’étranger, 28 143 électeurs pourront également exprimer leur choix grâce aux 96 bureaux de vote ouverts dans les représentations diplomatiques. La diaspora en France est la plus importante, avec 11 522 inscrits répartis dans 30 bureaux, devant le Sénégal (5 439) et le Maroc (2 567). L’Europe reste la région la plus représentée avec 13 043 électeurs, suivie de l’Afrique (13 526), l’Amérique (1 306) et l’Asie (268).

La participation de la diaspora gabonaise est fortement attendue dans un contexte de renouveau institutionnel. Cette élection, la première depuis la mise en place de la Transition en août 2023, marque un tournant décisif vers un retour à l’ordre constitutionnel. Les autorités misent sur une organisation sans faille pour garantir un scrutin transparent et apaisé.

Répartition des électeurs à l’étranger

🟢 Afrique (13 526 inscrits – 44 bureaux)

Pays Bureaux Inscrits Afrique du Sud 5 650 Bénin 2 418 Cameroun 3 668 Congo-Brazzaville 2 283 Côte d’Ivoire 1 422 Éthiopie 1 203 Ghana 1 679 Guinée équatoriale 2 418 Maroc 10 2 567 Rwanda 1 80 Sénégal 11 5 439 Togo 2 529 Tunisie 1 372

🔵 Amérique (1 306 inscrits – 8 bureaux)

Pays Bureaux Inscrits Canada 3 604 États-Unis d’Amérique 5 702

🟡 Asie (268 inscrits – 4 bureaux)

Pays Bureaux Inscrits Arabie Saoudite 1 79 Chine 3 189

🔴 Europe (13 043 inscrits – 40 bureaux)

Pays Bureaux Inscrits Allemagne 2 139 Belgique 1 395 Espagne 2 99 France 30 11 522 Italie 1 201 Russie 1 198 Suisse 1 119 Turquie 2 370

Face à l’importance de ce rendez-vous, le ministère de l’Intérieur a invité l’ensemble des électeurs à exercer massivement leur droit de vote dans le calme. L’issue du scrutin, très attendue, devrait dessiner les contours du futur politique du Gabon, dans un climat de grandes attentes sociales et économiques.