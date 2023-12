Vœux à la nation : les 10 grandes annonces pour l’année 2024 d’Oligui Nguema

Dans son discours à la nation du 31 décembre 2023, le président de la transition du Gabon a dévoilé un ensemble de mesures ambitieuses visant à transformer en profondeur plusieurs secteurs clés du pays. Ces annonces, qui couvrent des domaines tels que l’économie, l’infrastructure, la gouvernance et la justice sociale, témoignent d’une volonté ferme de relancer et de réformer le Gabon au cours de l’année à venir.

Voici un aperçu des 10 grandes mesures annoncées :

1. Baisse du Prix du Gaz au 1er Janvier : Dans le but de soulager le fardeau financier des ménages, le Président a annoncé une baisse du prix du gaz dès le 1er janvier. Cette mesure vise à rendre l’énergie plus accessible et à améliorer les conditions de vie de la population.

2. Dialogue National - Constituante et Référendum : Pour renforcer la démocratie et la participation citoyenne, le Président a appelé à un dialogue national qui inclura la mise en place d’une constituante et la tenue d’un référendum. Ces initiatives visent à permettre aux citoyens de participer activement à la construction des institutions du pays.

3. Libreville 2 / Programme de Construction des Logements Sociaux : La crise du logement sera adressée par un programme ambitieux de construction de logements sociaux à Libreville 2. Cette mesure vise à répondre aux besoins croissants en logement et à créer des conditions de vie décentes pour tous les citoyens.

4. Extension et Réhabilitation du Réseau Routier : Un investissement majeur sera réalisé dans l’extension et la réhabilitation du réseau routier du pays. Cette mesure vise à améliorer la connectivité, à faciliter les déplacements et à stimuler le développement économique à travers tout le Gabon.

5. Développement de l’Entreprenariat / Banque Nationale de Développement pour l’Entreprenariat des Jeunes : Une attention particulière sera portée au développement de l’entrepreneuriat, avec la création d’une Banque Nationale de Développement dédiée au soutien financier des jeunes entrepreneurs. L’objectif est de stimuler l’innovation et la création d’emplois.

6. Droit de Préemption de l’État pour Racheter Assala : Le Président a annoncé l’intention de l’État d’exercer son droit de préemption pour racheter Assala, une mesure visant à renforcer le contrôle de l’État sur les secteurs stratégiques de l’économie nationale.

7. Taxe de Contribution Foncière Unique : Une réforme fiscale majeure sera introduite avec la mise en place d’une taxe de contribution foncière unique. Cette mesure vise à rationaliser le système fiscal et à assurer une contribution équitable de tous les propriétaires fonciers.

8. Paiement des Rappels des Pensions dès Février 2024 : Pour honorer les engagements envers les retraités, le Président a annoncé le paiement des rappels des pensions dès le mois de février 2024. Cette mesure vise à garantir la sécurité financière des personnes âgées.

9. Compagnie Aérienne Nationale / Aéroport à Andeme / Réhabilitation des Aéroports à Commencer par Oyem et Makokou : Une nouvelle compagnie aérienne nationale sera établie, accompagnée de la construction d’un nouvel aéroport à Andeme. De plus, la réhabilitation des aéroports, en commençant par ceux d’Oyem et Makokou, renforcera les infrastructures aéroportuaires du pays.

10. Libération de 1000 Prisonniers sous Conditions Prévues par la Loi : Dans un effort pour réformer le système pénitentiaire, le Président a annoncé la libération de 1000 prisonniers, sous des conditions prévues par la loi. Cette mesure vise à promouvoir la réinsertion sociale et à alléger la surpopulation carcérale.

Ces mesures, décrites comme audacieuses et visionnaires, démontrent l’engagement du Président de la Transition envers une transformation significative du Gabon en 2024. Les prochains mois seront cruciaux pour la mise en œuvre de ces initiatives, avec des impacts potentiels sur la vie quotidienne des Gabonais et sur le développement global du pays.