Vaccins Covid : Les pays riches promettent enfin 150 millions de doses à l’initiative Covax

Les pays du G7 et des membres de l’UE seraient en mesure de donner plus de 150 millions de doses de vaccins anti-COVID-19 à des pays défavorisés, pour tenter de combler en partie l’inégalité vaccinale face à la pandémie, affirme l’UNICEF ce lundi. Ce nombre pourrait être atteint si le groupe des sept pays les plus riches du monde et des membres de l’Union européenne partageaient seulement 20% des stocks à leur disposition en juin, juillet et août, selon une étude.

« Et ils pourraient le faire tout en remplissant toujours leurs engagements en matière de vaccination de leur propre population », souligne Henrietta Fore, la directrice générale de l’agence onusienne. Les vaccins anti-COVID-19 continuent à faire cruellement défaut, faute de production suffisante et le système international Covax, mis en place pour tenter d’éviter que les pays riches ne s’accaparent l’essentiel des précieuses doses, est très loin du compte de doses qu’il pensait pouvoir distribuer.

En juin, il manquera approximativement 190 millions de doses au système Covax – mis en place par l’Alliance du vaccin (Gavi), l’OMS mais aussi la Cepi (Coalition pour les innovations en matière de préparation aux épidémies) – par rapport aux volumes initialement prévus. L’Inde devait fournir la très grande partie des doses de vaccin à Covax cette année, mais l’explosion de la pandémie dans le pays a poussé les autorités à interdire les exportations de sérum pour les utiliser sur place.