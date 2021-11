Un ancien sénateur gabonais accusé de viol par deux de ses filles mineures

L’ancien sénateur du Parti démocratique gabonais (PDG, au pouvoir depuis 1968), Jules César Lekogo (62 ans), est dans de sales draps. En effet, suite à une plainte de deux ses filles contre lui, le père de famille est actuellement dans les locaux de la police judiciaire de Libreville pour viols sur mineure, doublé d’inceste. Une affaire qui fait grand bruit ce week-end avec la poursuite de sa garde à vue.

Jules César Lekogo est-il est violeur en série ? C’est à cette question que doit répondre la justice gabonaise saisie d’une plainte de deux de ses filles. Soutenues par leur mère, les deux filles issues d’une ancienne relation, persistent et signent sur les actes sexuels qu’elles auraient subi de la part de leur père. Une sombre affaire où l’ancien sénateur du 3e siège du département de Lékoni-Lékori risque gros.

Selon plusieurs indiscrétions, c’est la sœur ainée qui a été la première a donné l’alerte contre le père incestueux. Après plusieurs hésitations et avec le soutien de leur mère, les présumées victimes saisiront la justice pour confondre leur père. Elles auraient versé dans leurs requêtes, plusieurs éléments à charge qui ont conduit à l’interpellation du mis en cause et son placement en garde à vue cette semaine.

Devant la gravité des faits suscités, Jules César Lekogo devraient être entendu dans les prochains jours par le procureur de la république qui devrait décidé de son placement ou non sous mandat de dépot à la prison centrale de Libreville. L’ancien parlementaire risque jusqu’à 15 ans de prison si jamais l’affaire se termine devant un tribunal.