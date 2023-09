Tensions à Alternance 2023 : Raymond Ndong Sima claque la porte de la plateforme !

Nouveau coup dur pour la plateforme de l’opposition gabonaise Alternance 2023. Alors que l’on croyait les egos aplanis avec la remarquable union affichée lors de la présidentielle du 26 août, il n’en est rien. Raymond Ndong Sima qui était depuis la prise de pouvoir des militaires le 30 août, en retrait de ses comparses, a annoncé ce mercredi sa démission de la plateforme. Il dénonce entre autres l’égo démesuré de l’ancien candidat consensuel Albert Ondo Ossa.

Rien ne va plus entre Raymond Ndong Sima et les 5 autres principaux membres d’Alternance 2023. La plateforme qui avait porté Albert Ondo Ossa à la présidentielle du mois dernier face à Ali Bongo, est désormais en proie aux luttes intestines et aux désaccords en tout genre depuis l’annulation du scrutin et l’instauration de la transition. Une situation explosive qui a poussé l’ancien Premier ministre Raymond Ndong Sima à s’en éloigner.

« La situation au sein de la plateforme A23 est confuse depuis plusieurs jours. Le contexte de l’évolution du pays avec l’intervention des Forces de Défense et de Sécurité et la mise en place du CTRI est relativement délicate et n’a pas besoin d’initiatives susceptibles de conduire à une situation imprévisible », a dénoncé sans plus de détail l’ancien membre de la plateforme.

« Afin de prévenir toute confusion ultérieure et par souci de clarté, j’ai décidé de mettre un terme à ma présence au sein de cette plateforme », a écrit le démissionnaire. Raymond Ndong Sima évoque en outre « que le candidat consensuel que nous avons désigné le 18 août au prix d’un renoncement dont le pays tout entier a pu être le témoin, est de moins en moins convaincu de l’apport des autres membres de cette plateforme à son succès et attribue désormais ce résultat à sa campagne éclair ».

Des tensions qui ont fini par avoir raison de sa participation aux cotés des 5 autres leaders de cette plateforme. Elle qui a remporté la présidentielle d’août 2023 ensuite été annulée par le coup d’Etat de l’armée gabonaise qui elle, a annulé les résultats officiels donnés par le Centre gabonais des élections (CGE) donnant à la surprise générale Ali Bongo comme vainqueur.