Tchad : Le président de la junte sort grand gagnant du dialogue national inclusif

Le Dialogue national inclusif et souverain (DNIS) a « désigné » samedi, le général Mahamat Idriss Déby Itno (38 ans et cinq étoiles) comme président d’une « transition » prolongée de deux ans à compter de ce mois. 18 mois après sa prise de pouvoir par les armes, le fils de l’ancien président tchadien assassiné, a promis des élections « transparentes » d’ici octobre 2024. Ce dialogue a été boycotté par une très grande partie de l’opposition politique et de la société civile qui dénoncent une « succession dynastique » au pouvoir, ainsi que par certains des plus puissants mouvements rebelles armés.

Ouvert laborieusement le 20 août après de multiples reports, il s’est achevé samedi à N’Djamena devant une assistance de civils et de militaires, par un discours du général Déby, . Celui-ci a promis notamment « une nouvelle phase de la transition » consacrée à « réaliser les délais prescrits pour le retour à l’ordre constitutionnel ». Il avait été déjà été proclamé par l’armée président de la république de transition le 20 avril 2021, à la tête d’un Conseil militaire de transition (CMT) de 15 généraux, le jour de l’annonce de la mort de son père Idriss Déby Itno, tué au front contre des rebelles après avoir régné d’une main de fer sur ce vaste pays sahélien 30 années durant.

Il y a une semaine, le DNIS avait adopté « par consensus » diverses résolutions dont la prolongation de 24 mois de la transition, la possibilité pour les dirigeants de la junte – dont M. Déby - de se présenter aux scrutins qui suivront, la dissolution du CMT et un gouvernement « de réconciliation » qui sera nommé et possiblement révoqué par le « président de transition ».