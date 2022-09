Soudan : Au moins 7 morts et 23 blessés dans des affrontements tribaux

Au moins sept morts et vingt-trois blessés ont été signalés dans un conflit tribal perpétré jeudi soir, dans l’Etat du Nil bleu, dans le sud-est du pays, selon les autorités soudanaises. Le Comité de sécurité de l’État a déclaré dans un communiqué relayé par l’agence officielle, que les incidents tribaux se sont renouvelés jeudi après-midi dans la région, sans raisons claires jusqu’à présent.

Le Comité a décidé de former une commission d’enquête avec des représentants des forces régulières pour connaître les circonstances, rétablir le couvre-feu dans les villes d’ad-Damazin et Rosiris de huit heures du soir à cinq heures du matin et éviter les rassemblements inutiles. Le Comité a également appelé les citoyens à respecter les décisions et à coopérer avec les services sécuritaires afin de maintenir la sécurité, d’appréhender les intrus et de les traduire en justice.

Le 15 juillet dernier, l’État du Nil Bleu a connu des affrontements tribaux ayant fait 109 morts et des dizaines de blessés, selon ce qu’a déclaré le ministre de la Santé de l’État, Jamal Nasser. Le 25 juillet du même mois, les Nations Unies ont révélé le déplacement de plus de 31 000 personnes, à la suite des récents affrontements tribaux dans le Nil Bleu. En conséquence, plusieurs villes soudanaises, dont la capitale, Khartoum, ont été témoins de manifestations condamnant les événements observés dans l’État du Nil Bleu.