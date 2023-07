Sommet Russie-Afrique : Moscou dénonce les pressions occidentales sur les pays africains contre l’événement

La Russie a dénoncé, mardi, les pressions de l’Occident sur des Etats africains visant à saborder le sommet Russie-Afrique qui aura lieu les 27 et 28 juillet à Saint-Pétersbourg, sous le slogan « Pour la paix, la sécurité et le développement ». 49 délégations africaines y sont attendues. « Nous savons bien que presque tous les États africains ont subi une pression sans précédent de la part des États-Unis et de la part des ambassades françaises qui ne dormaient pas et ne dorment pas jusqu’à présent », a déclaré le porte-parole du Kremlin, Dmitri Peskov, ce mardi.

L’agence de presse russe, Spoutnik a indiqué, citant Peskov, que d’autres missions occidentales déploient d’importants efforts pour saper la tenue de ce sommet, « notamment par la réduction de la représentation des États africains lors de l’événement ». Pour rappel, le président russe Vladimir Poutine avait mis en avant, lors de la deuxième journée de la conférence parlementaire Russie-Afrique, tenue en mars dernier à Moscou, les relations russo-africaines, soulignant l’intention de son pays de coopérer dans de nombreux domaines avec le continent africain.

Poutine avait affirmé que les relations russo-africaines sont une priorité pour Moscou qui œuvre à renforcer la coopération avec les Etats africains dans différents secteurs.