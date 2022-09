Somalie : 3 morts et 11 blessés dans une attaque au mortier aux abords du palais présidentiel

Au moins trois personnes ont été tuées et plus de 11 autres blessées dans la capitale somalienne, jeudi, suite à une attaque au mortier visant les environs de la résidence du président, selon la police. Ibrahim Ahmed, responsable de la sécurité à Mogadiscio, a déclaré que l’attaque perpétrée tôt le matin a tué des femmes et des enfants après que plusieurs explosions aient touché des zones résidentielles.

L’officier de police Abdi Hassan a déclaré que plusieurs obus ont atteint les quartiers de Bond here et d’Abdiasis. « Nous avons entendu plusieurs déflagrations tôt dans la matinée de jeudi. Lorsque nous avons enquêté, nous avons découvert que les explosions étaient dues à des tirs de mortier », a-t-il déclaré tout en confirmant que les victimes étaient des civils. Les secours et la police ont rejoint les lieux, d’où des blessés sont transportés vers les hôpitaux de la capitale.

Le président somalien Hassan Sheikh Mohamud n’a pas encore fait de déclaration, mais un officier de police a déclaré sous couvert d’anonymat, qu’aucun obus n’était tombé sur sa résidence. Et d’ajouter qu’il pensait que la cible était Godka Jilacow, une prison située près du palais présidentiel et gérée par les services de renseignement du pays. Aucun groupe n’a encore revendiqué la responsabilité de l’attaque, mais le groupe terroriste al-Shabaab, lié à Al-Qaïda, a revendiqué la responsabilité de récents attentats en Somalie.