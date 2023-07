Sessions parlementaires : les sénateurs et députés gabonais en vacances depuis hier

L’Assemblée nationale et le Sénat gabonais ont mis fin ce vendredi à Libreville à la session ordinaire qui aurait dû se terminer fin juin conforme à une reforme introduite par Ali Bongo. Une session donc extraordinaire s’est poursuivie jusqu’à la clôture ce vendredi 14 juillet. Une fin de session parlementaire pour les députés qui a mis fin à la 13e législature avant la prochaine attendue au soir du 26 août.

Les 143 députés et 51+15 sénateurs gabonais sont désormais en vacances. Une session parlementaire ordinaire qui a laissé place à celle extraordinaire depuis le 30 juin en raison de nombreux textes de loi que souhaitaient absolument faire valider le pouvoir exécutif gabonais avant de donner congés à ses parlementaires. Ainsi pour l’assemblée nationale, ce sont pas moins de 55 textes qui ont été adoptés au cours de cette double session.

Parmi eux, on notera la très controversée dépénalisation de l’homosexualité, la modification de la Constitution suite à la concertation politique de février dernier à la demande là encore d’Ai Bongo. Des parlementaires qui ont validé mot pour mot l’ensemble des propositions de loi du gouvernement. Et pour cause, les deux chambres sénat comme Assemblée nationale sont toutes sous le contrôle du Parti démocratique gabonais (PDG, au pouvoir depuis 1968) qui y fait sa loi à plus de 90% de ses membres.

Après cette double session, les yeux sont désormais rivés sur les législatives du 26 août qui pourraient permettre de rebattre les cartes politiques et réduire la trop importante influence du PDG sur la vie politique gabonaise. Une renaissance attendue par nombre de gabonais de l’opposition comme de la société civile qui vont tenter de reprendre la main sur une Assemblée nationale bien trop devenue une caisse de résonnance du parti au pouvoir qu’une chambre parlementaire où les débats et les idées vont éclore un meilleur vivre-ensemble pour l’intérêt supérieur de la Nation.