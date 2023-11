Scandale : Daniel Ona Ondo et son clan, auteurs de viles malversations au sommet de la CEMAC

L’ancien Premier ministre gabonais (2014–2016) d’Ali Bongo, Daniel Ona Ondo, voit rouge. Sa présidence de l’instance sous-régionale, la commission de la Communauté économique et monétaire de l’Afrique centrale (Cemac), est vertement remis en cause par 4 rapports d’audit confiés au cabinet sénégalais Performances. L’ancien président de la CEMAC aurait mis la main sur plusieurs milliards avec plusieurs de ses proches dont sa fille, ses frères et son neveu.

Le changement de présidence à la commission de la CEMAC en juin dernier vient de mettre en lumière la gestion peu orthodoxe des deniers communautaires de Daniel Ona Ondo et cie. Selon un rapport indépendant dont l’hebdomadaire Jeune Afrique s’est fait l’écho ce mardi, l’ancien président gabonais de la commission sous-régionale se serait auteur de plusieurs malversations qui ont coûté des milliards aux contribuables des Etats d’Afrique centrale. Le rapport pointe la gabegie orchestrée entre 2022 et la première moitié de l’année 2023 de l’administration Ona Ondo à la CEMAC. Il s’agit en clair de surfacturations, de détournements, concussions ou enrichissements illicites. Parmi eux des factures illicites réglées notamment au frère d’Ona Ondo, Joseph Désiré Ondo Ngoua, et à son entreprise fantôme Dormero Hôtel Bangui. Celle-ci n’existe nul part dans la capitale centrafricaine. Des graves accusations qui concernent également sa fille Joëlle Rebecca Zoua Ona. Elle aurait par exemple acheté pour une bouchée de pain, un véhicule grand luxe à la commission. Le rapport évoque la modique somme de 2 millions pour une Toyota Fortuner, achetée 30 millions deux ans plus tôt. Des largesses qui ont également concerné toute l’administration sortante à quelques exceptions près. Ce, au mépris des normes en vigueur. L’audit révèle que 4,4 milliards de F CFA de « primes exceptionnelles et autres indemnités diverses » ont été distribuées au 6 juin dernier, date de la passation de charges. Ainsi, Daniel Ona Ondo s’est alloué pas moins de 3 milliards d’indemnités de départ soit 2,4 milliards de trop que lui autorise les textes. Sa fille Joëlle Zoua Ona par ailleurs représentante de la commission au Gabon, son petit frère directeur de l’administration et des finances Joseph Désiré Ondo Ngoua et un de ses neveux quittant la commission ont eu droit au même traitement de faveur pour leurs bons et loyaux services. Des malversations que nient pour l’heure l’intéressé. Des actions disciplinaires et pénales seraient ainsi bientôt lancées contre le clan Ona Ondo et sa gabegie présumée.