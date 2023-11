Régies financières : Le gouvernement gabonais dit oui au dialogue social sollicité par l’intersyndical

Cest ce qui ressort de la séance travail qui a eu le 16 novembre entre le Premier ministre de la transition et les syndicats des Régies financières (agents publics des ministres de l’Economie, du Budget et du Pétrole) réunis en intersyndical. Raymond Ndong Sima s’est dit favorable un audit des primes et la mise en place d’un dialogue social inclusif avec ces agents publics, moteurs de la perception des recettes de l’État.

Pour éviter de plomber les recettes de l’état en cette période de transition, l’intersyndical des régies financières et administrations assimilées a échangé ce jeudi dernier avec le Premier ministre de la transition, Raymond Ndong Sima. Les partenaires sociaux sont venus solliciter du chef du gouvernement la mise en place d’un dialogue social inclusif en vue de trouver des solutions pérennes et définitives à leurs nombreuses revendications. Ouvert au dialogue, Raymond Ndong Sima s’est montré favorable à la tenue d’une telle rencontre.

Une autre vue de la rencontre de jeudi dernier à la Primature

Initié en mars 2023, le dialogue social entre le gouvernement et les syndicats regroupés autour de l’intersyndical des régies financières et administrations assimilés n’a pas connu une issue favorable. Face à cette situation de blocage, les différentes administrations qui composent les ministères de l’Économie et des Participations, du Budget et des Comptes Publics et celui du Pétrole ont, à travers leurs syndicats, opté pour le durcissement des mouvements de grève avec pour conséquence la non optimisation des recettes de l’État.

Pour ne pas connaître pareille situation en cette période transitoire, l’intersyndicale des régies financières et administrations assimilées a saisi le Premier ministre de la transition, Raymond Ndong Sima afin de trouver une solution face à leurs différentes revendications. Si le chef du gouvernement de la transition s’est montré ouvert aux différentes discussions, l’intersyndical sollicite par la voix de son porte-parole Davy Mounguengui un dialogue social inclusif avec le gouvernement sur plusieurs points notamment le lancement d’un audit tripartite du fichier des primes dans les régies financières.

Mieux, les membres des syndicats des régies financières et administrations assimilées ont fait savoir au patron de l’administration qu’ils souhaitent la prise en compte dans leur cahier de charges, la suppression de la décotte dans les primes, la suppression des décrets 428 et 429 relatifs à la prime de performance budgétaire et celui relatif au paiement des primes spécifiques non sans évoquer, la régularisation des situations administratives, le paiement des arriérés de primes, la formation des agents et la mise en place d’un comité de suivi de ce dialogue.

Très favorable au dialogue et saluant la démarche de l’intersyndical, Raymond Ndong Sima a rassuré ses interlocuteurs de sa disponibilité à regarder l’ensemble de ces points « je suis tout à fait d’accord que l’on fasse un inventaire sur cette situation qui n’a que trop durée », a rappelé le chef du gouvernement de la transition avant de demander aux différents partenaires sociaux de faire parvenir leurs contributions en vue du Dialogue National à venir.