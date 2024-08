Real Madrid vs Atalanta : choisissez votre favori pour la Supercoupe d’Europe avec 1xBet !

L’une des questions les plus fréquemment posées par les amateurs de paris sportifs est la suivante : « Comment gagner aux paris sportifs en ligne ? » L’essentiel est d’analyser soigneusement l’événement sur lequel vous allez faire un pronostic. Le 14 août à Varsovie, le Real Madrid tentera de remporter un nouveau trophée en affrontant la coriace Atalanta. Nous espérons que l’aperçu de ce match fourni par la société de paris mondiale 1xBet vous aidera à faire un pronostic exact. Suivez les principes du jeu responsable et placez vos paris via le lien !

Le Real ne va pas marquer le pas

L’équipe de Carlo Ancelotti continue de collectionner les trophées et s’est encore renforcée avec l’arrivée de Kylian Mbappé et d’Endrick. L’entraîneur a la lourde tâche d’intégrer les nouveaux joueurs au noyau solide sans oublier l’évolution d’Arda Güler, brillant à l’Euro 2024.

Une victoire sur l’Atalanta ferait du Real le club le plus décoré de l’histoire de la Supercoupe d’Europe, mais Carlo Ancelotti est bien conscient que ses protégés seront confrontés à une épreuve difficile : « L’Atalanta est une équipe très dangereuse et spéciale qui joue d’une manière unique. » Quoi qu’il en soit, le Real sera favori pour ce match et tentera de forcer ses adversaires à jouer sans ballon.

Le conte de fées de l’Atalanta va-t-il se poursuivre ?

Beaucoup de gens sont habitués à ce que l’Atalanta est une équipe au style de jeu captivant et sans grands succès, mais la saison dernière a tout changé. Les hommes de Gasperini ont prouvé qu’ils peuvent battre même le redoutable Liverpool et l’invincible Bayer.

Après les quarts de finale de la Ligue des champions lors de la saison 2019/2020, la Déesse a vendu ses leaders. À l’époque, il semblait que l’équipe retournerait à la périphérie du football italien. Cependant, des tactiques inhabituelles et la confiance de la direction du club en l’entraîneur peuvent conduire au succès même un club avec des opportunités modestes.

Les résultats obtenus par l’Atalanta lors du stage de pré-saison n’ont pas été convaincants. Il est clair que la tâche principale est de se remettre en forme, mais la raclée 1:4 face à Parme, un nouveau venu de Serie A, laisse planer des doutes. D’un autre côté, le héros de la finale de l’Europa League, Ademola Lookman, et le joueur déjà confirmé de l’Atalanta, Charles De Ketelaere, ont marqué leurs buts. Cela se révèle particulièrement important vu que l’attaquant principal Gianluca Scamacca est actuellement à l’infirmerie.

À quoi s’attendre ?

L’Atalanta est bien consciente qu’il n’y aura peut-être pas de deuxième chance comme celle-ci, alors les Bergamasques feront de leur mieux pour écrire une nouvelle page dorée de leur histoire. Jude Bellingham et Kylian Mbappé sont prêts à jouer dans le onze de départ, et ils n’ont pas l’habitude d’offrir des trophées à l’adversaire. Les experts considèrent le club merengue comme le grand favori du match : V1 - 1.615, X - 4.47, V2 - 5.8. Cependant, la préparation physique en début de saison revêt une importance vitale, et l’Atalanta est très forte dans cet aspect.

Vous connaissez maintenant l'essentiel sur le match de la Superсoupe d'Europe.