Privé de ses cadres, le Gabon copieusement battu par l’Angola sur le score de 2 buts à 0

Ce sont des Panthères du Gabon privées de ses stars dont le trio Boupendza-Bouanga-Aubameyang qui ont du se résoudre hier après-midi à affronter les Palancas Negras (les Gazelles noires) d’Angola. La rencontre qui était sans incidence sur la qualification des Panthères à la CAN 2021, a viré au cauchemar. Démontrant l’inexpérience du banc de touche gabonais, copieusement battu par une sélection angolaise joueuse qui voulait finir en beauté malgré son élimination de la phase finale de cette compétition.

Le Gabon en déplacement à Luanda ne s’attendait certainement à un tel fiasco sportif. En match comptant pour la 6e journée des éliminatoires de la CAN Cameroun 2021, la sélection gabonaise n’aura pas démontré sa grande forme pourtant esquissé lors de la rencontre décisive contre la RD Congo jeudi dernier. Certes privée de certains de ses meilleurs cadres, c’est une équipe pourtant rajeunie qui a essuyé lundi, une défaite cuisante sur le score de 2 buts à 0.

🎥 𝐇𝐈𝐆𝐇𝐋𝐈𝐆𝐇𝐓𝐒 : 🇦🇴 Angola 2-0 Gabon 🇬🇦 The hosts secure their first and only #TotalAFCONQ2021 win. pic.twitter.com/7FbF3jC9yC — CAF (@CAF_Online) March 29, 2021

Le résumé de la rencontre

Après une première mi-temps dominée par les Palancas, les malheurs du Gabon ont plutôt débuté en seconde période. Le score étant nul à l’issue de la première, les Angolais plus offensifs ouvriront le score à la 63e minute de jeu par Manuel Cafumana avant de rebeloter 6 minutes plus tard avec Loide Antonio Augusto, démontrant l’immaturité des joueurs alignés par le coach Patrice Neveu. Une cuisante défaite qui interroge sur les capacités du Gabon à développer un jeu sans ses stars expatriées et sur le championnat national toujours à l’arrêt.

Le Gabon qui aurait pu finir premier du groupe D de ces éliminatoires, devront donc se contenter de la seconde place derrière la Gambie qui a elle aussi, battu la RD Congo hier sur la marque de 1 but à 0. Gabonais et Gambiens ont en effet le même nombre de points (10), la même différence de buts (+2) mais les Gambiens ont marqué davantage de buts (9) que le Gabon (8) durant ces éliminatoires. Une fin de parcours peu honorable pour le Gabon qui aurait pu mieux faire.