Présidentielle 2025 : Battu, Thierry Yvon Michel N’Goma salue la victoire d’Oligui Nguema !

Arrivé dernier de l’élection présidentielle du 12 avril avec seulement 633 voix, soit 0,09 % des suffrages, Thierry Yvon Michel N’Goma n’a pas pour autant sombré dans l’amertume. Lors d’un point de presse tenu ce dimanche, le candidat indépendant a solennellement reconnu la victoire de Brice Clotaire Oligui Nguema, saluant un scrutin historique et appelant à l’unité nationale.

"C’est le lieu pour moi, Dr Thierry Yvon Michel N’Goma, candidat à l’élection du Président de la République de 2025, d’adresser mes très vives et chaleureuses félicitations, au candidat Brice Clotaire Oligui Nguema, déclaré vainqueur. J’affirme ma disponibilité à accompagner le Président élu par le peuple gabonais ", a-t-il déclaré hier, dans un ton apaisé.

Un soutien à la nouvelle gouvernance

Au-delà de sa reconnaissance, le candidat défait a formulé des vœux clairs pour la nouvelle présidence. Il a exhorté le président élu à mener une gouvernance tournée vers les aspirations profondes du peuple : « l’amélioration du quotidien, la justice sociale, l’emploi des jeunes et la restauration de la souveraineté politique, économique et culturelle ».

La déclaration dominicale du candidat

Thierry Yvon Michel N’Goma a aussi profité de cette tribune pour interpeller Brice Oligui Nguema sur la place du Gabon sur la scène internationale. Il l’a invité à incarner une souveraineté assumée et à « mettre un terme à toutes formes d’asservissement du pays par des puissances occidentales, notamment la France ».

L’honneur dans la défaite

Rare dans le paysage politique gabonais, la posture du Dr N’Goma tranche avec les habitudes post-électorales souvent marquées par des contestations. Sa démarche, bien que portée par un score modeste, participe à l’instauration d’un climat politique apaisé et d’une culture démocratique renouvelée.

Dans une élection saluée pour sa transparence et son absence de violence, le geste de Thierry Yvon Michel N’Goma apparaît comme une leçon de civisme et de patriotisme. En prenant acte de sa défaite avec dignité et en exprimant son soutien au président élu, il inscrit son nom dans une nouvelle page de l’histoire politique gabonaise.