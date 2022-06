Port-Gentil : Un violent incendie ravage 8 habitations et 2 bars à Matiti 2

Un violent incendie s’est déclaré ce jeudi au quartier Matiti 2, dans le 4e arrondissement de Port-Gentil. L’incident a consumé plusieurs maisons dans ce quartier très populaire de la capitale économique gabonaise. Heureusement, aucune perte en vie humaine n’est à déplorer. Cependant, l’incendie a causé d’importants dégâts matériels, les victimes n’ayant pu rien sauver face à la violence des flammes. Elles ont également été contraintes de dormir hier soir à la belle étoile.

"J’étais entrain de dormir avec monsieur dans la chambre lorsque j’ai écouté, « oh le feu, sortez ». C’est ainsi que tout le monde est venu et on s’est battu comme des soldats. Malheureusement rien n’a été sorti de là, même pas une cuillère", relate à Info241 Victorine Mpimbi, dépitée de voir son studio réduit en cendres. Il ne reste plus rien, si ce n’est un amas de ferraille calcinée.

Une vue des dégâts après le passage du feu

Le feu, attisé par un vent violent, est arrivé très vite, ne laissant pas le temps aux propriétaires de mettre leurs effets en sécurité. L’origine des flammes est encore inconnue. Cependant, l’incendie a réduit en miettes 8 studios et 2 bars. « À ce jour, personne ne sait exactement d’où provient le feu. On n’a rien pu récupérer dans ça. Tout a été brûlé par les flammes. Heureusement que cela a eu lieu la journée. Imaginons que c’était la nuit ? On devait gérer ce problème là comment ? Dieu était avec nous », rajoute la sinistrée.

Des habitations toutes réduites en cendre

En somme, le feu s’était rapidement propagé en raison de la proximité des maisons qui étaient toutes construites en planches. L’intervention des sapeurs pompiers a permis de contrôler le sinistre et limiter les dégâts.