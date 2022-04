Port-Gentil : Ivre de colère, il poignarde son ami d’enfance à l’aide d’un tournevis

Shootés à l’alcool doublé d’une consommation excessive de stupéfiants, deux amis se seraient chamaillés dans un bungalow à Port-Gentil plus précisément au quartier Chic ce mardi. A la suite d’une dispute, l’un d’eux aurait poignardé le second, à l’aide d’un tournevis. L’ami en colère accusant son copain de jeu d’avoir triché lors d’une partie de poker. L’auteur des faits est toujours en fuite.

L’incident qui aurait pu viré au drame, a eu lieu le 12 avril au quartier chic, situé dans le premier arrondissement de Port-Gentil. Ce jour-là aux environs de 22 heures, Guillaume Bouanga allias « La menace » et Junior Danel Envame allias « Lucifer » deux jeunes gabonais la vingtaine d’années révolues, seraient sortis en début de matinée pour aller faire des bricoles de maçonnerie générale à quelques encablures de leur résidence.

Une soirée banale

Les deux amis, par ailleurs voisins de longue date, en rentrant de leurs travaux menus en soirée, ont décidé de s’offrir un petit instant de plaisir en partageant cordialement un verre de vin autour d’une partie de poker communément appelée « la garame ». Accompagnés de Cyril et de Jacques, ils se sont d’abord mis à tirer quelques bouffées de stupéfiant en se racontant des histoires du passé. Après quelques minutes, place au jeu.

Au cours de celui-ci et voyant qu’il avait déjà perdu 3 000 sur les 10 000 FCFA qu’il avait sur lui, Guillaume Bouanga a commencé par changer de ton et de vocabulaire. Sous une forme de jalousie excessive, il n’avait pas cessé d’adopter une attitude de « sauvagerie » et de « barbarie », explique Jacques Aworet, l’un des témoins. « Quand on a commencé à jouer, la partie était fixée à 500 FCFA. Et comme il n’avait pas raflé une mise vu qu’il avait perdu 3 000 FCFA sans gagner, il hurlait à en point finir. Il a commencé par nous insulter en nous traitant de tous les maux. Ce que Junior (la victime, ndlr) n’a pas apprécié », explique-t-il à Info241.

L’ami-tricheur démasqué et poignardé

Une situation qui s’est très vite dégradée lorsqu’il a soupçonné son ami Junior Daniel Envame de tricherie. À cet instant, Guillaume a pris son courage à deux mains afin de procéder à la fouille des poches de son pote de toujours à qui il plaçait toute sa confiance. Avant de découvrir plusieurs autres cartes qu’il dissimulait paisiblement. Une supercherie qui avait l’air d’être la goutte de trop. Et pour lui faire payer ce mauvais geste, Guillaume « La menace » sans chercher à comprendre la situation, est rentré chez lui, avant de se saisir d’un tournevis.

Se rendant au bungalow, des échauffourées étaient devenues plus intenses entre les deux hommes. Sous son tee-shirt rouge, il sort son arme blanche et l’enfonce littéralement au thorax de sa victime avant de prendre la fuite. « Il est venu directement sur lui et l’a piqué le tournevis à la poitrine. On a d’abord tous fui quand on a vu le sang. En criant »à l’aide venez". Nous sommes arrivés, il était au sol saignant abondement. Tout de suite, on l’a emmené à l’hôpital", explique un voisin qui a tenu à garder l’anonymat.

C’est donc une amitié vieille de 8 ans qui s’est finie en queue de poisson. Par ailleurs, la victime grièvement blessée, a été immédiatement conduite par des personnes de bonne foi aux environs de 23h30, dans une structure sanitaire afin de recevoir les soins appropriés. Le jeune homme a une plaie pénétrante par arme blanche. Ce qui lui a valu son hospitalisation aux urgences. Selon sa bande d’amis, son pronostic vital est engagé.