Port-Gentil : le marché Moukala toujours à la recherche de ses commerçants !

Le marché Paul Moukala, situé dans le quatrième arrondissement de Port-Gentil, chef-lieu de la province de l’Ogooué-Maritime, fonctionne depuis plusieurs années déjà, au ralenti. Et pour cause, les principaux occupants qui devraient un temps soit peu animer et vendre en ce lieu, ont de manière inexpliquée, abandonné le lieu pour d’autres cieux plus attractifs. Une situation étonnante dans la mesure ou cet édifice comporte dans sa globalité plus d’une quarantaine de boxes (étales) faits de béton destinés à la commercialisation de diverses produits ainsi que des latrines, est entrain de prendre un sérieux coup.

Hormis la couche de peinture qui se décape, les murs sont également dans un état de décrépitude dû aux intempéries. La désertion des commerçants de ce lieu commercial est la résultante de plusieurs aspects. Entre autres : l’éloignement de celui-ci n’intégrant pas les boutiques appartenant aux Ouest-africains. Adjoindre à cela, la concentration d’autres secteurs d’activités liés au système D comme la manucure-pédicure, la gastronomie gabonaise et bien d’autres. Une vue des étales vides de ce marché municipal « Ici tu peux être là toute une journée et ne vendre que pour 2 000 FCFA. Il y a les taxes qui tombent chaque jour. Les clients se font très rares maintenant. Certains préfèrent partir du côté du Grand village où à la Balise. Nous sommes dans un trou ici. C’est une zone morte. On souffre », explique à la rédaction d’Info241 Jacqueline Marogha, commerçante. Pour ces 5 commerçantes trouvées sur les lieux et qui ont décidé de tenir bon « le marché devrait être situé dans un endroit facile d’accès aux clients et d’autres usagers. Et surtout où règne moins de banditisme de type vol à la tire, braquage, etc », préconise Odile Akéret, l’une d’entre elles. In fine pour l’instant, le conseil municipal de Port-Gentil ne fait de ce marché, une source de revenus abondants au travers des loyers et autres taxes journalières.