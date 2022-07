Port-Gentil : Insouciant, il frôle la mort après avoir bu un verre empoissonné dans un bar

Un gabonais d’une trentaine d’années vient d’échapper à une mort certaine le week-end écoulé à Port-Gentil. Ce, après avoir partagé une collation avec des amis après une partie de football. Il aura visiblement consommé un verre d’alcool saupoudré par un de ses proches. Le coupable de cette tentative d’empoisonnement n’a pour l’heure pas été identifié. La victime sort de cette mauvaise expérience indemne après une hospitalisation aux urgences.

Comme chaque week-end, Igor Renombi un gabonais âgé de 37 ans et ses amis du quartier Mini-Prix dans le 2e arrondissement de Port-Gentil, s’organisent histoire de disputer une partie de football. Ce samedi, ne voulant pas se plier à cet exercice, il a décidé de se limiter à suivre la partie de ses coéquipiers. Le match terminé, tous les 20 acteurs prirent la direction d’un bistrot, histoire de se rafraîchir et de revenir sur les bons et les mauvais moments du match.

Alors que la musique battait son plein, un certain Paterne K (37 ans), un des adversaires d’Igor au classement des buteurs, est venu s’asseoir près du concerné. En échangeant quelques heures avec lui dans des rigolades, Igor connu sous le sobriquet de « Gaucho », à cause sa patte gauche et pour ne pas gêner certains, décide alors d’aller fumer une cigarette. Son verre ouvert, il ne va pas se douter que quelqu’un parmi ses amis, intenterait à sa vie. De retour sur sa table, Paterne soulève le verre qu’il tend à son compagnon. D’un trait en toute confiance, Igor boit sans se poser de questions.

« Je ne cessais de me lever pour parler au téléphone affaire boulot et pour fumer également. C’est certainement là que le pire est arrivé quand j’ai laissé mon verre. Quand je suis revenu, j’ai directement continué à boire dans ce verre que j’avais laissé ouvert. J’avais confiance en eux », a déclaré la victime à un reporter d’Info241 venu à sa rencontre. Une heure après l’arrivée de sa concubine, les deux tourtereaux décidèrent de regagner leur lieu d’habitation.

Quelques minutes à peine après son départ, Igor s’est écroulé au sol et s’est mis à baver. Les minutes qui suivirent, il s’est mis à vomir du sang et à déféquer. Sa mère ainsi que sa petite amie lui ont fait avaler du charbon de bois avec de l’eau. C’est dans un état d’inconscience qu’il a été conduit à l’hôpital avant de soupçonner qu’il s’agissait probablement d’un empoisonnement.

« J’étais comme quelqu’un qui perdait les vis. Je suis tombé à la chambre par la nuque. J’ai perdu énormément de sang m’a dit ma chérie. Inconscient, elle m’a emmené à l’hôpital avec les voisins. C’est un jour après que j’ai repris un peu mes sens. Je n’ai jamais eu ça de ma vie », a-t-il dit sous les draps d’hôpital. Selon lui, le jour où il aurait ingurgité le poison au travers de son verre, il commençait par avoir des fortes palpitations. Son cœur battait plus vite. « Je ressentais comment la tête s’est ouverte. Je vomissais beaucoup du sang et je n’arrêtais pas de transpirer », a relaté la victime.

Malheureusement, ce n’est pas la première fois qu’un tel incident arrive à un membre des deux équipes. Selon lui, 4 personnes en ont déjà été victimes. Un phénomène courant dans ce quartier réputé criminel. Pour l’instant, le coupable n’a pas encore été démasqué par ses victimes qui ne cessent de mener des recherches intenses. Trois personnes à ce jour sont pointées du doigt selon Igor.

Pour l’heure il a pris la ferme décision de ne plus participer à une quelconque 3e mi-temps. « Je vais continuer à jouer au foot. Mais plus jamais de collation avec eux. Je vais payer et boire chez moi avec ma famille », a-t-il déclaré. Plus de peur que de mal, Igor Renombi après les radiologies crâniennes effectuées, il ne souffre d’aucun problème. Heureusement aucune perte en vie humaine n’est à déplorer.