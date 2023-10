Israël a appelé ce mardi le secrétaire général de l’ONU, Antonio Guterres, à « démissionner immédiatement », alors que son ministre des Affaires étrangères, Eli Cohen, a refusé de rencontrer Guterres après des déclarations dans lesquelles il affirmait que « l’attaque du Hamas n’est pas sortie de nulle part ». Lors d’une réunion tenue ce mardi par le Conseil de sécurité de l’ONU, pour discuter de la guerre entre le Hamas et Israël, Guterres a déclaré : « Nous devons également réaliser que les attaques du Hamas ne sont pas sorties de nulle part. Le peuple palestinien a été soumis à 56 ans d’occupation étouffante, […] mais la situation du peuple palestiniens ne peut pas justifier les attaques du Hamas, et ces mêmes attaques ne peuvent pas justifier la punition collective du peuple palestinien ».

En réaction à ces propos, le ministre israélien des Affaires étrangères, Eli Cohen, a déclaré : « Je ne rencontrerai pas le Secrétaire général de l’ONU ». Cohen a ajouté dans un message sur la plateforme X, « Après le massacre du 7 octobre, il n’y a plus de place pour une approche équilibrée. Le Hamas doit être effacé de la surface de la planète ! ». De son côté, le représentant d’Israël auprès des Nations unies, Gilad Erdan, a appelé António Guterres à « démissionner immédiatement ». Erdan a écrit sur la plateforme X : « Le Secrétaire général, qui fait preuve de compréhension à l’égard de la campagne de meurtres massifs d’enfants, de femmes et de personnes âgées, n’est pas apte à diriger l’ONU. Je l’appelle à démissionner immédiatement ».

Pour la dix-huitième journée consécutive, l’armée israélienne continue de bombarder Gaza par d’intenses frappes aériennes qui ont rasé des quartiers entiers, alors que les factions palestiniennes continuent de riposter par des tirs des roquettes depuis Gaza contre les villes israéliennes. L’armée israélienne a tué 5 791 Palestiniens à Gaza, dont 2 360 enfants, 1 292 femmes et 295 personnes âgées, et blessé 16 297 personnes, en plus de 1 550 personnes qui n’ont pas encore été retrouvées sous les décombres. Pour sa part, le mouvement Hamas a tué plus de 1 400 Israéliens et en a blessé 5 132, selon le ministère israélien de la Santé. Il a également capturé plus de 200 Israéliens, parmi lesquels des militaires de haut rang, et souhaiterait les échanger contre plus de 6 000 Prisonniers palestiniens, incluant des femmes et des enfants, détenus dans les prisons israéliennes.