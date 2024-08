Oligui Nguema face aux violences à Port-Gentil : « Ces actes ne resteront pas impunis »

Le président de la transition, Brice Clotaire Oligui Nguema, a réagi dimanche avec fermeté aux récents troubles survenus à Port-Gentil. Dans un message publié sur sa page Facebook ce 25 août, le chef de l’État a condamné avec véhémence les violences qui ont éclaté dans la capitale économique du Gabon, rappelant que ces actes ne resteraient pas sans réponse.

« Je condamne avec la plus grande fermeté les violences observées à Port-Gentil. Ces actes ne resteront pas impunis », a-t-il déclaré ce matin. Face à la situation préoccupante, le président a immédiatement pris des mesures pour ramener le calme dans la ville. Il a ordonné aux forces de défense et de sécurité de rétablir l’ordre dans les plus brefs délais, assurant que la loi serait appliquée avec rigueur.

Le post du président de la transition

« J’ai ordonné aux forces de Défense et de Sécurité de prendre toutes les mesures pour rétablir l’ordre et garantir la sécurité de tous », a souligné Brice Oligui Nguema, montrant sa détermination à ne tolérer aucun désordre. Dans son appel à la population, le président de la transition a également exhorté chacun à faire preuve de coopération afin de mettre un terme à ces troubles.

« J’invite tout un chacun à se montrer coopératif pour mettre fin à cette situation déplorable », a-t-il ajouté, appelant au civisme et à la solidarité face aux difficultés. Le président a réitéré que « force restera à la loi », rappelant ainsi l’importance du respect des règles pour préserver la sécurité et l’harmonie sociale.