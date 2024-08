Port-Gentil : Une trentaine de jeunes gabonais arrêtés suite à des violences urbaines

Les autorités de l’Ogooué-Maritime ont annoncé ce samedi, l’arrestation d’une trentaine de jeunes impliqués dans des actes de violence et de pillage à Port-Gentil, suite à une série d’incidents qui ont semé la peur et le chaos dans plusieurs quartiers de la ville.

Depuis quelques jours, ces jeunes désœuvrés, armés de machettes et sous l’influence de stupéfiants, ont agressé des citoyens, pillé des commerces et tenté de justifier leurs actes en protestant contre le chômage. La situation a atteint son paroxysme le vendredi 23 août, entraînant une réponse ferme de l’État.

Le gouverneur au cours de sa déclaration

Dans une déclaration du 24 août, le gouverneur de l’Ogooué-Maritime Paul Ngome Ayong, a condamné avec force ces actes, affirmant que l’État, garant de la sécurité publique, ne saurait tolérer de tels comportements. « Ces actes ignobles que rien ne peut justifier ne résolvent pas le problème du chômage », a-t-il déclaré, insistant sur la nécessité d’appliquer la loi avec la plus grande sévérité.

Les forces de défense et de sécurité ont été instruites de poursuivre activement les responsables de ces violences et de rendre publiques leurs identités et images, afin de décourager toute récidive. Les autorités locales, civiles et militaires, ont reçu pour mission de tenir des audiences pénales sans délai et d’intensifier les patrouilles inter-forces pour restaurer l’ordre et garantir la sécurité des citoyens.

Les armes blanches des jeunes voyous appréhendés

Le gouverneur a également adressé un message clair aux familles des jeunes impliqués, rappelant leur responsabilité dans l’éducation de leurs enfants et leur implication possible en cas de mineurs délinquants. La population de Port-Gentil est, quant à elle, invitée à continuer ses activités quotidiennes en toute sérénité, tout en assistant les forces de l’ordre dans leur mission.