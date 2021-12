Nouvel arrêté 685/PM : le Copil citoyen va introduire un nouveau recours en annulation

Le gouvernement gabonais pourtant douché vendredi après-midi par une décision d’annulation de son arrêté 559/PM, a immédiatement fait publier un nouvel arrêté reprenant à l’identique le précédent. Une décision qui n’a pas manqué de faire réagir le Copil citoyen à l’origine de la saisine le 13 décembre de la Cour constitutionnelle. Cet observatoire citoyen de la société civile sur le Covid-19 a organisé un point de presse ce 25 décembre à Libreville. Tout en dénonçant l’entêtement du gouvernement, il a annoncé introduire un nouveau recours en annulation du texte entré en vigueur hier soir nuitamment à la surprise générale.

Le bras de fer entre la société civile gabonaise et le gouvernement n’est pas prêt de livrer son épilogue. Après la suspension le 15 décembre des mesures controversées contenues dans l’arrêté 559/PM et leur annulation ce 24 décembre, le gouvernement qui n’a souhaité perdre la face face à ses détracteurs, a immédiatement fait publier un nouvel arrêté 685/PM, lu à la télévision publique par un conseiller en communication du ministère de l’Intérieur.

La réaction du Copil citoyen ne s’est pas fait attendre. Dans leur déclaration à la presse de ce samedi midi, les plaignants relèvent de la décision de la cour constitutionnelle, la preuve de la légèreté avec laquelle « certains actes réglementaires engageant le pays sont pris par le Gouvernement ». Mais aussi « La volonté de la Cour Constitutionnelle de voir le Gouvernement tenir compte des avis des partenaires sociaux et parlementaires dans la rédaction des actes réglementaires pouvant porter atteinte à la cohésion nationale ».

Du nouvel arrêté publié au pas de course dans le journal officiel également hier, le Copil citoyen s’étonne qu’en « moins de 5h de temps, le gouvernement a successivement procédé à la saisine des deux chambres du Parlement, aux auditions et à la publication d’un texte engageant les libertés publiques et les droits des citoyens au journal officiel de la République, du jamais vu dans notre République ». Et d’y voir « L’arrogance et le mépris affiché par le Gouvernement à l’endroit de la Cour Constitutionnelle en rejetant immédiatement cette annulation ».

Montrant ainsi « qu’aucune ouverture ne sera faite par le Gouvernement pour intégrer leurs avis dans un quelconque acte réglementaire comme le recommandait de façon subtile les Juges Constitutionnelles ». Devant « l’acharnement » du gouvernement « à démontrer qu’il peut violer en toute impunité notre Constitution, qu’il peut mépriser en toute impunité nos Institutions et faire des droits fondamentaux et des libertés publiques des gabonais leur paillasson », le Copil citoyen a rappelé son attachement à défendre la Constitution.

Et de conclure : « Tout en restant légaliste, le COPIL CITOYEN mandatera ses citoyens pour introduire un autre recours tout en invitant le peuple gabonais, les syndicats ayants suspendus leurs mouvements de grève, les confessions religieuses et leurs membres, les acteurs politiques, culturels, économiques, etc…à se tenir prêt pour mener des actions d’envergures visant à défendre par tous les moyens patriotiques notre Constitution et nos libertés fondamentales ».