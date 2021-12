Nigeria : 38 morts dans des attaques armées au nord du pays

Trente-huit personnes ont été tuées dans des attaques armées survenues dimanche dans l’Etat de Kaduna, dans le nord du Nigeria. Le commissaire de l’Etat de Kaduna à la sécurité intérieure, Samuel Arwan, a annoncé, dans un communiqué, que des hommes armés avaient mené des attaques contre des villages dans la région de Giwa.

Il a précisé que les assaillants avaient mis le feu à plusieurs maisons et que des forces de sécurité avaient été dépêchées dans la région.

Le Nigeria est le théâtre, depuis des années, de violents conflits entre éleveurs peuls et quelques autres tribus travaillant dans l’agriculture, ayant fait plus de 2000 morts et contraint des milliers de personnes à fuir leurs maisons. Pour leur part, les bandes armées profitent de la situation pour mener des attaques.