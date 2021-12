Mayumba : Un jeune cambrioleur file entre les doigts de gendarmes en pleine garde à vue

Coup de filet raté pour la gendarmerie gabonaise. Alors qu’elle venait d’appréhender un jeune cambrioleur gabonais, Gyckel Pambou, auteur d’une série de vols dans la ville de Mayumba (Nyanga, sud du Gabon), notre Arsène Lupin de la Haute-Banio finira pas filler entre les mains des deux gendarmes qui tentaient de le ramener dans un poste de police. Une sombre affaire qui a fait grand bruit cette semaine dans la localité car le mis en cause venait également de sortir de prison.

Gyckel Pambou, un jeune gabonais d’une vingtaine d’années est actuellement le cambrioleur le plus recherché des services de police de la province de la Nyanga. Et pour cause, le jeune voleur qui venait d’être libéré de la prison centrale de Tchibanga, la capitale provinciale, n’a pas longtemps chômé avant de reprendre ses activités illicites qui lui ont pourtant déjà bien values plusieurs ennuis judiciaires.

Il est soupçonné d’être à l’origine de plusieurs cambriolages survenus dans la ville de Mayumba notamment dans les bureaux du proviseur d’un lycée où il se serait emparé de bagatelle somme de 1,4 million. Il est aussi accusé d’avoir dérobé à un opérateur économique la somme de 120 000 FCFA. C’est suite à plusieurs plaintes déposées contre lui que son signalement sera diffusé en interne aux gendarmes locaux.

Un avis de recherche qui finira par être payant puisque le jeune cambrioleur sera appréhendé au poste de contrôle de Loubomo. Alors entre les mains de deux gendarmes qui attendaient du renfort pour ramener l’indélicat en ville, Gyckel Pambou prétextera une envie d’aller aux toilettes. Escorté par l’un des deux gendarmes, celui-ci reviendra 30 minutes plus tard sans notre voleur invétéré.

Une évasion qui a eu le chic de mettre en branle tous les services de police de la province. Ce, d’autant que le voleur se serait fait la malle à Tchibanga, selon certains témoins. Affaire à suivre.