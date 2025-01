« Mandji ville propre », une initiative pour sortir la capitale économique gabonaise de l’insalubrité

L’opération « Mandji Ville Propre », lancée les 11 et 12 janvier dans la capitale économique gabonaise, visait à débarrasser Port-Gentil des déchets qui l’étouffent depuis des mois. Ce projet, qui réunit société civile, habitants et acteurs politiques, répond à une urgence sanitaire et environnementale aggravée par la croissance démographique de la ville.

Pendant ces deux jours, les leaders de la société civile, les populations des quatre arrondissements, les partenaires économiques et les autorités locales se sont mobilisés pour nettoyer les rues et espaces publics. Munis de pelles, tractopelles, camions-bennes, gants et brouettes, les participants ont contribué à assainir la ville, tout en soulignant l’importance de la responsabilité collective dans la gestion des déchets.

« Je suis comme vous, un ouvrier au service de la commune. Il ne s’agit pas de politique, mais de travail collectif, car la propreté est la base de toutes les conditions hygiéniques », a déclaré le délégué spécial de la commune, le général de corps d’armée Pierre Rizogo Rousselot.

Cependant, la situation alarmante des déchets à Port-Gentil trouve aussi son origine dans des dysfonctionnements. Selon des sources, la société Gabon Propre Services (GPS) aurait retiré ses bacs à ordures en raison du non-paiement des factures par la mairie, ce qui a favorisé l’apparition de mini-décharges sauvages. « La ville est envahie par les ordures, et cette opération vise à mobiliser tout le monde pour y remédier », a précisé Jean-Robert Nguema Nang, gouverneur de l’Ogooué-Maritime.

La prolifération des immondices dégrade l’image de la ville pétrolière, affectant la qualité de vie des habitants et posant des risques pour la santé publique. Une gestion efficace des déchets, incluant un ramassage régulier et un traitement adéquat, est essentielle pour prévenir les épidémies et améliorer les conditions de vie. Elle contribuerait également à rendre la ville plus attrayante pour les résidents et les visiteurs, tout en stimulant le tourisme et les investissements.