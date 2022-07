Libreville : Un garçon de 7 ans retrouvé mutilé et violé à Kinguelé, l’auteur présumé en fuite

Les habitants du quartier Kinguelé dans le 3e arrondissement de Libreville sont sous le choc après la découverte ce jeudi matin d’un corps sans vie d’un garçonnet de 7 ans. Le corps de la victime, Prince Balla, a été retrouvé enveloppé dans des draps derrière la maison du principal suspect de ce crime rituel, Edgard Bekale, qui est lui activement recherché par la police gabonaise. L’enfant était recherché depuis ce 12 juillet par ses proches.

Un énième crime rituel enregistré à Libreville ce jeudi. En effet, les riverains de Kinguelé se sont réveillés avec le corps d’un enfant de 7 ans sous les bras. Selon plusieurs témoins, le garçonnet aurait été séquestré, violé puis tué barbarement par son ou ses bourreaux. La victime a notamment été retrouvée les yeux percés, le sexe et la langue arrachés. Un crime d’une violence inouïe.

L’avis de recherche de la police

Selon plusieurs sources, le jeune Prince Balla était porté disparu depuis ce mardi. Ses parents ont tenté en vain de le retrouver morcelé ce jeudi. L’enquête ouverte par la police a permis d’identifier le principal suspect de ce meurtre. Il s’agirait de Edgard Bekale, un gabonais de 34 ans dont la préfecture de police a lancé ce jeudi un avis de recherche pour mettre la main sur ce criminel présumé.

Il aurait été aperçu dans la zone de Belle Peinture-Pk6 de Libreville mais le temps que la police investisse le quartier, l’homme se serait à nouveau fondu dans la nature. Une course contre la montre engagée pour élucider ce meurtre odieux aux allures de crime rituel. Les prochaines heures devraient être décisives pour mettre la main sur ce suspect numéro 1 qui selon l’avis de recherche de la police est dors et déjà poursuivi pour « enlèvement, séquestration et meurtre ».