Le Gabon compte près de 16 000 personnes vivant avec un handicap dont 27% sont des enfants

C’est ce qui ressort d’une campagne de recensement des personnes vivant avec un handicap diligentée par le ministère gabonais des Affaires sociales avec le soutien de l’Unicef. Le rapport de ce recensement, remis ce lundi au Premier ministre de la transition, a établi à 15 967 le nombre de Gabonais vivant avec un handicap dans l’ensemble du pays. Cette enquête n’a concerné que les citoyens gabonais des 9 provinces.

Selon ce rapport, parmi les 15 967 personnes vivant avec un handicap, 4 345 (27,21%) sont des enfants âgés de 0 à 18 ans, représentant plus d’une personne sur quatre vivant avec un handicap . Ces chiffres révèlent une réalité préoccupante : une proportion significative des personnes handicapées est constituée de jeunes, soulignant l’importance d’interventions précoces et ciblées pour améliorer leur qualité de vie et leur intégration sociale.

Répartition géographique

Pour ce qui est de la répartition géographique, les provinces de l’Estuaire, du Woleu-Ntem et de la Ngounié concentrent plus de la moitié de ces personnes avec 34% pour la seule province de l’Estuaire. À contrario, les provinces de l’Ogooué-Lolo, de la Nyanga et de l’Ogooué-Maritime concentrent respectivement 5%, 6% et 7% des personnes recensées. La répartition des personnes vivant avec un handicap au Gabon montre des disparités notables entre les différentes provinces, comme illustré dans le tableau ci-dessous :

Province Pourcentage Effectifs Estuaire 34% 5 429 Haut-Ogooué 9% 1 437 Moyen-Ogooué 6% 958 Ngounié 10% 1 597 Nyanga 6% 958 Ogooué-Ivindo 8% 1 277 Ogooué-Lolo 5% 798 Ogooué-Maritime 7% 1 118 Woleu-Ntem 15% 2 395 Total 100% 15 967

Phases de recensement

Pour rappel, la première phase de la campagne de recensement des personnes vivant avec un handicap s’est déroulée sur tout le territoire national du 11 au 29 décembre 2023. La deuxième phase dite de rattrapage se déroulera du 15 février 2024 au 30 janvier 2024. Cette phase est spécialement conçue pour les établissements scolaires, du niveau primaire jusqu’à l’université, ainsi que pour ceux qui ont manqué la première session de recensement. On estime qu’environ 2,2 % de la population gabonaise vit avec un handicap, bien que des chiffres exacts manquent encore.

Engagement du gouvernement

Le gouvernement gabonais s’est engagé à prévenir, réduire et combattre les privations et vulnérabilités sociales et économiques des populations, avec un accent particulier sur les personnes vivant avec un handicap. En utilisant l’approche de Washington pour le recensement, les données obtenues sont fiables et comparables au niveau international, fournissant ainsi une base solide pour l’élaboration de politiques adaptées. Malgré cet engagement, aucun enfant vivant avec un handicap ne bénéficie actuellement d’une aide permanente de l’État, alors que près de la moitié des élèves du secondaire reçoivent une bourse d’étude.

L’état matrimonial des 19 ans et + :

État matrimonial Masculin % Féminin % Ensemble % Marié 759 13,4% 453 7,5% 1212 10,5% Célibataire 3412 60,2% 3377 55,9% 6789 58,0% Union libre 981 17,3% 595 9,8% 1576 13,5% Divorcé 193 3,4% 326 5,7% 519 4,4% Veuf/veuve 326 5,7% 1405 23,3% 1731 14,8% Total 5671 100% 6042 100% 11713 100%

Le recensement des personnes handicapées au Gabon pour l’année 2023 offre une vue d’ensemble détaillée de cette population. Avec 15 967 personnes identifiées, dont une grande partie de jeunes, et une répartition géographique inégale, il est clair que des efforts concertés sont nécessaires pour répondre aux besoins spécifiques de chaque région. Le gouvernement gabonais, en recevant ce rapport, a réaffirmé son engagement à soutenir cette population et à mettre en œuvre des actions concrètes pour améliorer leur bien-être et leur intégration sociale.