L’armée gabonaise lance un concours pour recruter dans ses rangs 50 nouveaux sous-officiers

L’armée gabonaise continue d’être l’un des plus grands pourvoyeurs d’emploi dans le pays. L’arrivée au pouvoir des militaires du CTRI n’a pas modifié cette dynamique. Dans cette optique, le ministère de la Défense nationale, par le biais de l’État-major général des Forces armées, a officiellement lancé, ce lundi, un concours pour le recrutement de 50 sous-officiers pour l’École nationale des sous-officiers d’active (ENSOA). Ce concours, destiné aux candidats âgés de moins de 25 ans, se déroulera du 5 au 7 septembre 2024.

Le communiqué officiel parvenu à la rédaction d’Info241 ce 19 août, précise que les candidats doivent remplir plusieurs critères pour participer au concours : « Le candidat doit être de nationalité gabonaise, en règle avec les obligations civiques et militaires, être âgé de 18 ans au moins et de 25 ans au plus à la clôture des inscriptions, et être titulaire du BEPC ou d’un diplôme équivalent ou du Baccalauréat ».

Dossier de candidature

Les candidats devront fournir un dossier complet comprenant :

Une « demande manuscrite d’incorporation adressée au Général de Division, Chef d’État-Major Général des Forces Armées »,

Une « copie certifiée conforme à l’original du diplôme requis »,

Un extrait de casier judiciaire datant de moins de six mois, et un extrait d’acte de naissance légalisé,

« Un certificat médical datant de moins de trois mois »,

Une photo d’identité et une copie de la carte de la CNAMGS.

Épreuves de sélection

Les épreuves de sélection incluent des tests physiques et intellectuels pour évaluer la condition physique et les connaissances des candidats. « Pour la partie sportive, les candidats devront passer un test Cooper (course de 12 minutes), un saut en hauteur de 1,20 mètre, grimper à la corde, ainsi que des épreuves de pompes et d’abdos ».

Concernant les épreuves intellectuelles, « les candidats titulaires du BEPC passeront des tests de culture générale et de mathématiques, tandis que ceux ayant le niveau BAC seront soumis à des épreuves de culture générale plus poussées », souligne à nouveau le communiqué de de l’État-major général des Forces armées gabonaises.

Calendrier du concours

Le processus de recrutement est minutieusement planifié, avec des dates clés pour chaque étape du concours :

19 août 2024 : Publication du communiqué officiel.

: Publication du communiqué officiel. Du 19 au 23 août 2024 : « Réception des dossiers de candidature au siège de la Direction Générale des Écoles des Forces Armées Gabonaises »

: « » 23 au 29 août 2024 : Examen des dossiers.

: Examen des dossiers. 02 septembre 2024 : Affichage des listes des candidats retenus pour passer les épreuves.

: Affichage des listes des candidats retenus pour passer les épreuves. 05 au 07 septembre 2024 : Déroulement des épreuves sportives et écrites.

À l’issue de cette phase, une enquête de moralité sera réalisée pour les candidats retenus, et les résultats définitifs seront publiés le 4 novembre 2024. Le communiqué souligne également que « les dossiers doivent être constitués de copies certifiées conformes des documents originaux », les copies scannées ou en couleur ne seront pas acceptées. « Toute fraude entraînera immédiatement l’exclusion du candidat », prévient ardument l’État-major général des Forces armées dans un avis de recrutement. Ce concours de recrutement est une opportunité précieuse pour les jeunes Gabonais souhaitant servir leur pays en tant que sous-officiers des Forces armées, un engagement qui demande discipline, rigueur et motivation.

Pour rappel, les sous-officiers d’active sont des intermédiaires entre la troupe et les officiers, ils jouent un rôle clé dans la gestion des opérations et l’encadrement des soldats. Leur mission principale est d’assurer la discipline, la formation et la cohésion au sein des unités militaires. Ayant reçu une formation poussée, à la fois technique et opérationnelle, ces sous-officiers sont en première ligne pour garantir la bonne exécution des ordres et veiller au maintien de la sécurité sur le terrain. Polyvalents et rigoureux, ils participent activement aux prises de décision tactiques tout en servant de modèle de leadership auprès des jeunes recrues.