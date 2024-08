JO Paris 2024 : Le nageur gabonais Adam Girard de Langlade Mpali confiant et prêt à briller !

Le nageur gabonais Adam Girard de Langlade Mpali est prêt à plonger dans la compétition aux Jeux olympiques de Paris 2024. À la veille de son entrée en lice, il s’est montré rassurant quant à sa forme et son état d’esprit dans une vidéo diffusée mercredi par le Comité national olympique du Gabon (CNOG) depuis le village olympique. Il sera le second athlète gabonais à entrer en lice après l’élimination samedi dernier de la judokate Virginia Aymard.

« Les entraînements se passent très bien. On a une séance d’une heure à deux heures le matin et l’après-midi. On a donc un rythme d’entraînement assez régulier », a déclaré le nageur qui va entrer en lice ce jeudi matin pour le 50 mètres nage libre, soulignant l’importance de sa préparation physique rigoureuse. Le nageur est à sa deuxième participation à des JO après ceux de Tokyo.

La vidéo du CNOG

Adam Girard a exprimé sa confiance en sa condition physique et mentale : « Je me sens bien. Je me sens en forme. L’état d’esprit est positif et on va essayer de donner le meilleur ». Ses propos reflètent un état d’esprit combatif et déterminé, essentiel pour aborder une compétition d’une telle envergure.

Il a également adressé un message de gratitude et de motivation à ses supporters : « Je sais que vous êtes nombreux à nous supporter, donc cette force que vous nous envoyez, je vais l’utiliser pour donner le meilleur de moi-même ». Une déclaration qui témoigne de son désir de faire honneur à son pays et à ceux qui le soutiennent.

Alors que le coup d’envoi de la compétition approche, Adam Girard de Langlade Mpali incarne l’espoir du Gabon dans cette discipline exigeante. Ses entraînements intensifs et son moral au beau fixe sont des atouts majeurs qui pourraient bien le mener vers une performance remarquable aux Jeux olympiques de Paris 2024. Le rendez-vous est pris à l’Arena La Défense ce jeudi à 11h00, heure du Gabon.