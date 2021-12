Insalubrité à Port-Gentil : La mairie et Gabon propre service manquent toujours à l’appel !

Les populations du 3e arrondissement de Port-Gentil plus exactement celles vivant au quartier Omboué central au Canal, ne savent plus à quel saint se vouer. Laissées-pour-compte par la société en charge de la collecte et du ramassage des ordures ménagères, Gabon propre service (GPS), celles-ci sont envahies depuis plus d’une semaine par les odeurs nauséabondes qui émanent de la mini décharge à ciel ouvert qui s’est formée là. En effet, le seul bac à ordures mis à la disposition des populations est bondé de déchets. Jugé insuffisant, certains ne se sont pas abstenus de jeter les ordures à même le sol.

« Vous voulez qu’on jette nos ordures là où ? C’est pas de notre faute si GPS ou la mairie ne font pas leur travail. Depuis deux semaines ce bac à ordures est plein, ils nous regardent. C’est récurrent de voir à Port-Gentil et à chaque année, des poubelles pleines orner la ville. C’est propre à nous », peste Camille Moussingui, riveraine au quartier Omboué central. Une autre de l’insalubrité à Port-Gentil Ce constat est quasi le même au quartier dit des 25 logements, toujours dans le troisième arrondissement. Une autre mini décharge s’est également formée et ce, au grand dam des populations. Là-bas, l’unique bac à ordures est arrivé à saturation depuis bel lurette à tel point que les déchets ménagers gagnent peu à peu la voie publique. « Regardez un peu, nous sommes ici non loin du centre-ville. C’est une honte de voir ça que la ville a ce visage là chaque année alors que y’a un budget pour ça » déplore Saturnin Mboumba. La municipalité de Port-Gentil soucieuse du bien-être des populations, s’est récemment doté de quatre camions Bohème. Un don de la ville de Thouars en France, fruit d’une coopération vieille de plus de 60 ans. Mais surtout de deux autres camions remis par la société Perenco. Ils viennent s’ajouter aux équipements existants pour régler le problème de collecte des ordures dans la ville du sable, et dont GPS est très souvent aux abonnés absents. « Les conseillers et moi avions éventuellement délibéré sur deux points. Il s’agit de la régularisation et l’acceptation de 4 camions Bohème de la ville de Thouars et la donation de 2 autres par la société Perenco. Nous estimons qu’avec ce matériel Port-Gentil devrait avoir un autre visage dans le cadre de la gestion des ordures ménagères qui obstruent quelques fois nos villes », a pour sa part promis Gabriel Tchango, maire de Port-Gentil lors du dernier conseil municipal qui s’est tenu ce 3 décembre.