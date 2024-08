Indépendance du Gabon : Intégralité du discours à la nation du général Oligui Nguema

À l’occasion du 64e anniversaire de l’indépendance du Gabon, le président de la transition a rendu hommage aux anciens dirigeants, Léon Mba et Omar Bongo Ondimba, tout en soulignant l’importance de leur héritage dans la construction de la nation. Il a appelé à la solidarité nationale face aux défis actuels, en exprimant son espoir de voir les récentes crises comme un simple chapitre de l’histoire que le Gabon saura surmonter grâce au « coup de libération » du 30 août 2023.

Le président a présenté sa vision d’un Gabon rénové, fondée sur cinq grands objectifs : l’ancrage dans l’État de droit, la renaissance de la dignité nationale, l’accès universel à l’éducation et à la santé, la revitalisation de l’espoir des jeunes, et la restructuration de l’économie. Il a souligné que la reconstruction nationale doit aller au-delà des infrastructures, en se concentrant sur la transformation des mentalités et en mettant l’intérêt de la nation avant les ambitions individuelles.

Le discours du président de la transition

Enfin, il a insisté sur la réappropriation économique du Gabon, notamment par la maîtrise des ressources naturelles et des secteurs clés, tout en mettant en avant le rôle central de l’armée dans la préservation de la stabilité du pays. Le président a conclu en invitant les Gabonais à participer au référendum à venir pour bâtir ensemble un Gabon plus fort et uni, en mettant l’accent sur le respect des lois et la discipline comme piliers de la transition.

Voici l’intégralité de son discours :