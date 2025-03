Gabon Éveil : L’appel du renouveau politique résonne à Akanda

Le 22 février dernier, la plateforme politique Gabon Éveil a fait une entrée remarquée sur la scène publique à Akanda. Portée par d’anciens étudiants de l’université Omar Bongo, cette initiative se veut un mouvement de rupture et de renaissance politique face aux défis du pays. Entre discours engagés et appels à la mobilisation, retour sur cette soirée marquante.

Un mouvement issu d’une génération engagée

Sous la houlette de son secrétaire général, Frédéric Loba, et de son Président, Augustin Lobelle Yembi, Gabon Éveil se présente comme une plateforme d’anciens étudiants des années 2000-2010, aujourd’hui cadres de la République. Leur ambition ? Transformer la classe politique et réveiller une conscience citoyenne endormie depuis trop longtemps.

Loba, dans son allocution, n’a pas mâché ses mots : « Trop longtemps, nous avons laissé les divisions nous affaiblir. Trop longtemps, nous avons écouté des politiciens qui ne pensaient qu’à leurs propres intérêts. Il est temps de s’éveiller, de bâtir un avenir à la hauteur de notre potentiel. »

Un programme ambitieux et inclusif

Gabon Éveil veut être un acteur du changement, avec des objectifs clairs :

Défense des intérêts communs,

Participation à la vie démocratique,

Encadrement et mobilisation des citoyens,

Influence sur la gouvernance,

Éducation politique et citoyenne,

Propositions de solutions aux problèmes économiques et sociaux.

Loba et Lobelle Yembi ont insisté sur la nécessité d’un engagement collectif. Chaque catégorie de la société a été interpellée : jeunesse, parents, enseignants, forces de l’ordre, magistrats, médecins, politiques et société civile. Le message était limpide : « Gabon Éveil ne peut être l’affaire de quelques-uns, il doit être l’élan de tous. »

Un contexte politique en mutation

Depuis le coup d’État du 30 août 2023, qualifié de « coup de libération » par certains, le pays est en pleine transition. Entre espoir et incertitude, la mutation politique est perceptible, et Gabon Éveil entend jouer un rôle clé dans la recomposition du paysage politique.

Les intervenants ont pointé du doigt les inégalités croissantes, la précarité de l’emploi, l’accès difficile à l’eau et à l’électricité, la vie chère, et les dérives démocratiques. Ils ont appelé chaque Gabonais à se positionner et à agir.

Un avenir à bâtir ensemble

Le mot d’ordre de la soirée : l’engagement. « Notre éveil ne doit pas être qu’un moment, il doit devenir une éternité », a conclu Lobelle Yembi.

Gabon Éveil se positionne comme un mouvement porteur d’espoir et de rupture. Reste à voir comment cette plateforme saura traduire ses ambitions en actions concrètes dans les mois à venir. Une chose est certaine : à Akanda, le 22 février dernier, un message fort a été lancé. Akiba, Malumbi, Diboti, Ombui, Levele bè !