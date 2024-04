Dialogue national du CTRI : la phase active limitée à 10 jours avant l’arbitrage des plénières !

Après un départ en fanfare ce mardi, la température est vite retombée au Dialogue national du CTRI surtout après la confusion née des déclarations de la ministre de la Réforme des Institutions. Celles-ci ont contraint le comité d’organisation de ces assises, par la voix de son porte-parole, Mgr Jean Bernard Asseko Mvé, à enfin dévoiler le programme détaillé des travaux. Selon celui-ci, la phase active proprement dite ne débutera que ce 8 avril et sera limitée à 10 jours.

L’on connait depuis hier enfin le déroulé détaillé du Dialogue national inclusif (DNI), le sixième du genre que connaît notre pays depuis 1990. Alors que beaucoup avaient cru à un début des travaux ce 3 avril, la cadence sera beaucoup plus lente et éparse. Tout au long de cette semaine, les journées seront consacrées à la remise des accréditations, à l’adoption du règlement intérieur des travaux, à la formation des 600 participants et à la mise en place des commissions.

Dates Étapes Responsables/Participants 02 avril 2024 Ouverture du DNI Bureau du DNI 03 avril 2024 Réunion du Bureau du DNI à Angondje Bureau du DNI 04 au 05 avril 2024 Distribution des accréditations / Formation (Bureau) / Validation du Règlement Intérieur par le Bureau Secrétariat MRI / Bureau du DNI 06 avril 2024 Formation des Bureaux des Commissions et Sous-Commissions Secrétariat DNI 08 au 18 avril 2024 Plénière Générale / Mise en place des Commissions Bureau du DNI 19-21 avril 2024 Travaux en Commissions et Sous-Commissions Présidents et Rapporteurs des commissions et sous-commissions 22-23 avril 2024 Élaboration et Validation des Rapports en Sous-Commission Secrétariat du DNI 24-25 avril 2024 Plénière des Commissions pour la Validation des Rapports des Sous-Commissions Présidents des commissions 25-27 avril 2024 Plénière du Bureau du DNI Secrétariat du DNI 30 avril 2024 Plénière Générale de Présentation du Rapport Final du DNI / Clôture des Assises du DNI Rapporteur Général / Bureau du DNI

Le calendrier opérationnel du DNI

Les travaux en commissions et sous-commissions ne débuteront eux que la semaine prochaine. Ils se termineront le 18 avril, soit 10 jours de travail pour redessiner le Gabon, ses institutions et son avenir. Après cette proprement active, trois jours sont prévus pour la validation des travaux, du 19 au 21 avril. Pour rappel, ces travaux en commissions se dérouleront à huis clos, la presse n’étant pas invitée à filmer.

La déclaration complète du porte-parole du comité d’organisation hier

Le reste du temps sera réservé aux plénière de « validations » des décisions. Une plénière des commissions pour la validation de leurs rapports est également prévue Ensuite, il y aura la plénière du bureau du DNI les 24 et 25 avril, suivie d’une autre plénière générale les 25 et 27 avril, avant la clôture des travaux trois jours plus tard, au Palais des sports de Libreville. Tout un programme donc qui s’étalera sur l’ensemble du mois d’avril.