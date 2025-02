Crise à Réagir et faux-semblants en politique au Gabon : Michel Ongoundou Loundah brise le silence

Ce week-end, Michel Ongoundou Loundah, président du parti Réappropriation du Gabon, de son Indépendance, pour sa Reconstruction (REAGIR) et sénateur de la transition, s’est exprimé sur les enjeux politiques et sociaux du Gabon lors d’une sortie à Ntoum, à une trentaine de kilomètres de Libreville.

L’opposition face à ses contradictions

Revenant sur la crise interne au sein de REAGIR, Michel Ongoundou Loundah a qualifié cette situation de « maladie infantile de l’opposition », rappelant que d’autres partis, tels que le Morena ou le RHM, ont également connu des turbulences similaires. Il a insisté sur la distinction entre les « opposants du pouvoir qui accompagnent le pouvoir » et les « opposants au pouvoir », affirmant appartenir à la seconde catégorie.

Le nouveau patron du parti

Concernant les échéances électorales à venir, il a souligné que REAGIR appartient à ses militants. Il reviendra donc à ces derniers de décider si le parti présentera un candidat ou s’alignera derrière une autre candidature, comme en 2023. Toutefois, il a réaffirmé que le parti dispose d’un projet politique qu’il entend soumettre aux Gabonais.

Une gouvernance en question

Interrogé sur la gestion actuelle du pays après le 30 août 2023, Michel Ongoundou Loundah a estimé que les changements attendus n’ont pas eu lieu, notamment sur les plans politique, économique et sécuritaire. Il a insisté sur la nécessité de répondre aux préoccupations essentielles des Gabonais : accès à l’eau et à l’électricité, infrastructures hospitalières, réforme du système éducatif, politique de logement adaptée, modernisation de l’administration et justice équitable.

"Ce qui se passe aujourd’hui dans notre pays est un échec collectif. Nous devons œuvrer ensemble pour améliorer la situation, et non les uns contre les autres", a-t-il déclaré.

L’affaire Overmax et l’engagement politique

Michel Ongoundou Loundah a également abordé l’affaire de l’activiste gabonais Overmax, qu’il considère comme injustement détenu pour avoir exprimé la vérité. Il a appelé à sa libération immédiate.

Ancien journaliste, il s’est illustré par son engagement critique envers le régime d’Omar Bongo. Son parcours politique l’a conduit au sein de l’Union nationale sous la direction de Zacharie Myboto, puis auprès d’André Mba Obame. Il a ensuite rejoint les Souverainistes avant de devenir président de REAGIR et sénateur de la transition.

Une nouvelle dynamique pour REAGIR

Désigné président provisoire de REAGIR le 22 janvier 2025, Michel Ongoundou Loundah dirigera le parti jusqu’au prochain congrès. Sous son leadership, REAGIR entame une tournée provinciale, débutant par l’Ogooué-Maritime et la ville de Port-Gentil, afin de renforcer sa présence et de mobiliser ses militants pour les défis politiques à venir.