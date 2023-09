Coup d’Etat au Gabon : les militaires annoncent l’arrestation d’Ali Bongo et de 6 personnalités

On en sait désormais un peu plus sur les militaires qui ont renversé tôt ce mercredi le régime d’Ali Bongo. Il s’agit en partie des éléments de la garde républicaine chargée de sa protection avec à sa tête le Général Brice Clotaire Oligui Nguema. Les militaires ont immédiatement placé Ali Bongo en résidence surveillée. Avant d’annoncer l’arrestation de 6 personnalités dont le fils d’Ali Bongo, Nourredin Bongo, et le secrétaire général du Parti démocratique gabonais (PDG au pouvoir entre 1968-2023) Steeve Nzegho Dieko.

Lire aussi >>> Présidentielle gabonaise : les autorités sortantes imposent un couvre feu et la coupure d’Internet Sale temps pour les proches de l’ancien régime de Libreville. Le Comité pour la transition de restauration des institutions (CTRI) a annoncé dans un second communiqué télévisé tournant en boucle sur les chaines publiques Gabon 1ère et Gabon24, avoir neutralisé Ali Bongo et plusieurs de ses proches. Les militaires ont surtout indiqué que le président déchu était en résidence surveillée avec ses médecins. Le communiqué du CTRI Par contre, 6 personnalités de Présidence gabonaise et du parti présidentiel ont été mis aux arrêts. Il s’agit outre de Noureddin Bongo Valentin, d’Ian Ghislain Ngoulou, Jessy Ella Ekogha, Mohamed Ali Saliou Abdoul Oceni, Steeve Nzegho Dieko et Cyriaque Mvourandjami. Ces proches du fils d’Ali Bongo qui régnait sur palais présidentiel gabonais sont poursuivis pour plusieurs délits dont celui de haute trahison. « Les personnes dont les noms suivent sont arrêtés notamment pour Haute trahison contre les institutions de l’Etat, détournement massif des deniers publics, malversations financières internationales en bande organisées, faux et usages de faux, falsification de la signature du président de la République, corruption active et trafic de stupéfiant », ont précisé les militaires du CTRI dans leur communiqué.