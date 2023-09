Coup d’Etat au Gabon : Le Cameroun condamne le putsch des militaires contre Ali Bongo

Le gouvernement camerounais a exprimé sa préoccupation et condamné le coup d’État militaire au Gabon, c’est ce qu’a indiqué jeudi soir les autorités camerounaises après le putsch qui a délogé la veille Ali Bongo du pouvoir. Le Cameroun a qualifié ce coup d’Etat d’un acte qui « viole les principes fondamentaux et les valeurs de la Communauté économique des Etats de l’Afrique centrale et de l’Union africaine », précise le communiqué signé par le ministre camerounais de la Communication René Emmanuel Sadi.

« Le gouvernement du Cameroun condamne et exprime sa préoccupation pour les événements survenus au Gabon le 30 août », souligne le document. « Le gouvernement demande à toutes les parties concernées d’assurer l’inviolabilité du président Ali Bongo Ondimba et de sa famille, de rétablir l’ordre constitutionnel, de préserver la paix et la stabilité », conclu le communiqué.

L’armée gabonaise qui a pris le pouvoir au Gabon a nommé le commandant de la Garde républicaine, le général Brice Oligui Nguema, comme président de transition. Il doit prêter serment ce lundi devant la cour constitutionnelle.