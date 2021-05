Casseroles : deux activistes jetés en prison, acquittés des lourdes charges pensant contre eux

Les arrestations en cascade d’activistes ayant appelé à manifester pacifiquement en février dernier dans le cadre du mouvement des casseroles sont déjà un fiasco judiciaire annoncé. Poursuivis pour « incitation à la révolte » par le parquet de Libreville, les activistes Jeff Blampain et Philippe Arsène Owono jetés en prison sans ménagement, ont été reconnus mardi non coupables des faits qui leur étaient reprochés. Un camouflet pour le procureur de la République, André Patrick Roponat, prompt à emprisonner à tour de bras les citoyens exprimant leur droit à manifester.

Jeff Blampain et Philippe Arsène Owono, deux des activistes jetés en prison le 12 mars dernier pour incitation à la révolte, devraient recouvrer la liberté dans les plus brefs délais. Comparaissant depuis plusieurs jours devant le tribunal correctionnel de Libreville pour "incitation à la révolte", les deux activistes proches de l’opposition ont été acquittés. Un revers pour le parquet de Libreville qui avait fait d’eux les instigateurs du mouvement de contestation et des meurtres de deux manifestants pourtant imputés à la police.

« Les deux jeunes leaders ont comparu la semaine dernière sans avocat, à l’audience correctionnelle de flagrant délit du tribunal de Libreville. Ce mardi 4 mai, ces deux jeunes ont été déclarés non coupables du délit d’incitation à la révolte. Le tribunal a également ordonné la mainlevée du mandat de dépôt décerné à leur encontre », a indiqué mardi dans un communiqué l’ONG SOS Prisonniers Gabon. Les deux activistes avaient été jetés en prison pour avoir soutenu publiquement sur la toile, le mouvement de contestation des mesures anti-Covid-19 du gouvernement.

Un crime de lèse majesté pour ces justiciables qui ont ainsi passé près de 2 mois en prison pour avoir manifesté leur solidarité au mouvement pacifique dit des casseroles. Le mouvement pleure toujours les assassinats de deux manifestants, Djinky Émane M’vono et Gildas Iloko, tués le 19 février sans que la police ne communique sur leurs meurtriers ou sur l’avancement de l’enquête ouverte. La police et les autorités judiciaires avaient pointé la responsabilité d’individus inconnus et cagoulés qui semaient la mort au cours de cette nuit noire malgré les nombreux checkpoints de sécurité installés dans la capitale gabonaise.