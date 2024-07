7 raisons qui distinguent 1xBet des autres bookmakers au Gabon

Gagner de l’argent grâce aux programmes d’affiliation et aux paris est l’une des demandes les plus populaires des propriétaires de diverses plateformes médiatiques sur Internet. Comment convertir le trafic de votre ressource en argent et comment convaincre les joueurs de s’inscrire chez votre bookmaker partenaire ? Voici sept arguments simples et accessibles qui aideront les joueurs à comprendre pourquoi ils devraient commencer à parier chez 1xBet.

1xBet est un bookmaker responsable

Il ne s’agit pas seulement de la fiabilité de la société de paris, qui utilise les dernières technologies pour protéger les données de ses clients, mais aussi de son approche sociale. En tant que bookmaker fiable et responsable, 1xBetprend soin de ses joueurs. La société n’autorise pas les mineurs à parier, tandis qu’aux adultes, elle essaie d’inculquer une attitude responsable à l’égard du jeu. Avec1xBet, vous pouvez obtenir des émotions fortes, du plaisir et des revenus en pariant !

Bonus avantageux sur le premier dépôt

1xBet offre aux joueurs d’excellentes conditions pour gagner dès le début de la coopération. Le montant du bonus sur le premier dépôt est de 200 % et peut atteindre 130 000 XAF. Vous pouvez commencer à parier immédiatement après votre inscription, ce qui ne prend que quelques minutes. 1xBet offre également aux joueurs des bonus pour les matchs de leurs équipes préférées, les anniversaires et même les jours de la semaine. Vous trouverez une liste des promotions et des bonus actuels dans la section Promo.

Une large sélection d’événements

Chaque jour, les joueurs de 1xBet peuvent parier sur des milliers d’événements dans tous les sports populaires, y compris le football, le basket-ball, le tennis, la boxe et les cybersports. Le nombre de marchés pour les événements les plus importants peut approcher le millier. Il existe aussi des paris à long terme sur des événements qui se dérouleront dans plusieurs mois, voire plusieurs années.

Des cotes élevées et des jackpots importants

Nous parlons ici de paris d’avant-match et de paris en direct. 1xBet réagit rapidement à tous les changements survenant pendant le match, ce qui permet aux joueurs de gagner beaucoup d’argent sur les paris effectués au cours du jeu. D’ailleurs, vous pouvez regarder les matchs directement sur le site web ou dans l’application 1xBet - pour les joueurs enregistrés, c’est absolument gratuit. Le bookmaker organise également un certain nombre de promotions à effet cumulatif et les jackpots peuvent atteindre des montants très élevés en XAF.

Dépôt et retrait rapides des fonds

1xBet veille à ce que les joueurs puissent toujours déposer et retirer leurs gains rapidement. C’est pourquoi la société de paris propose à ses clients les meilleurs systèmes de paiement, tels qu’Airtel et Moov.

Une vaste gamme de jeux de casino 1xBet

1xBet ne se limite pas aux paris sportifs. La société donne aux joueurs la possibilité de vivre des émotions fortes et de tester leur chance dans la section Casino. Les jeux et les machines à sous peuvent être regroupés en fonction du fournisseur, du thème et des évaluations des autres joueurs. Citons parmi les plus populaires Aviator, Aviatrix, Energy Coins : Hold and Win, 1xFruit, 1xGolden Dragon Inferno™, et dans la section Casino en Direct, vous pouvez jouer à la roulette et à des jeux de cartes classiques avec des croupiers en Live. Le choix de divertissements est très large, de sorte que même un débutant peut trouver un jeu à son goût.

Un produit récompensé de classe mondiale

1xBet est l’un des bookmakers les plus célèbres au monde, partenaire officiel du FC Barcelone, du Paris Saint-Germain, de la Serie A et de la Confédération africaine de football. La qualité du produit est confirmée par de nombreuses récompenses internationales et, plus récemment, 1xBet a remporté le prix du Meilleur opérateur de paris sportifs en Afrique lors du sommet continental le plus prestigieux, les SiGMA Africa Awards 2024.

1xBet est un bookmaker qui a beaucoup à offrir aux joueurs et aux partenaires. Rejoignez-nous et voyez par vous-même !