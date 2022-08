Accident : 6 morts sur-le-champ et 8 blessés dans une violente collision près de Ndjolé

Plusieurs familles gabonaises sont en deuil depuis ce dimanche après-midi. Et pour cause, un violent accident de la circulation est survenu à Ebel-Alembe, une bourgade située à une cinquantaine de kilomètres de Ndjolé (Moyen-Ogooué). L’incident a impliqué un bus à usage transport en commun et un camion transportant du gaz butane. Le bilan provisoire fait état de 6 morts sur-le-champ et 8 blessés dont 3 dont le pronostic vital est engagé.

La route au Gabon vient encore d’enregistrer un nouveau drame. Ce dimanche aux alentours de 15h, une collision mortelle est survenue entre un bus avec à son bord une dizaine de passagers en provenance de Bitam et un canter transportant du gaz butane qui roulait dans l’autre sens. Selon des témoins, le chauffer du bus aurait tenté un dépassement lors d’un virage l’ayant mis nez-à-nez face au camion. Une vue du choc entre les deux véhicules Le choc frontal sera si violent que le bus sera littéralement écrabouillé ne laissant aucune chance sinon peu aux occupants. Le chauffeur du bus fera parti des victimes mortes sur-le-champ ainsi que 5 autres passagers. Le chauffeur du camion qui était seul dans son véhicule, s’en est sorti indemne de l’incident. Les 8 blessés ont été immédiatement conduits au centre médical de Ndjolé pour y suivre des soins. Une autre vue de l’incident Parmi eux, trois sont dans un état grave. Selon des sources médicales, leur pronostic vital serait engagé. Les prochaines heures seront capitales pour leur survie. Une enquête confiée à la brigade de gendarmerie de Ndjolé devrait faire la lumière sur ce drame qui endeuille de nombreuses familles. La recrudescence des accidents de la route au Gabon sont en nette recrudescence en cette période estivale. La prudence et la vigilance des conducteurs sont plus que capitales.