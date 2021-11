21 imams gabonais parmi les 318 formés au cours de l’année 2021 au Maroc

Le Maroc a annoncé mercredi avoir formé cette année 318 imams étrangers, originaires du Sénégal, du Niger, du Gabon, de la Thaïlande et de la France. Le ministère des Habous et des Affaires islamiques a déclaré, dans un rapport, que « le Royaume a formé 568 étudiants et étudiantes marocains et étrangers au cours de cette année, pour devenir des imams ».

Les bénéficiaires étrangers, selon le rapport, sont : 2 de France, 115 du Sénégal, 103 du Nigéria, 74 du Niger, 21 du Gabon et 3 de Thaïlande. La même source a souligné que le nombre d’étudiants marocains atteignait 250, ajoutant que le ministère avait alloué environ 70 millions de dirhams (7,6 millions de dollars) au profit de cet institut au cours de l’année 2021.

Le ministère s’attend à ce que le nombre d’étudiants de cet institut au cours de l’année prochaine dépasse les 1 000 étudiants du Maroc et d’autres pays. Le Maroc a lancé l’Institut Mohammed VI pour la formation des imams Morchidines et Morchidates, en mars 2015 dans la capitale, Rabat.