RDC : des dizaines de civils tués dans des affrontements intercommunautaires pour des terres

Des dizaines de civils ont été tués depuis le début du mois dans des affrontements intercommunautaires pour des terres en République démocratique du Congo (RDC), a déclaré mardi le Bureau de la coordination des affaires humanitaires des Nations Unies (OCHA). Ces violences meurtrières se déroulent dans la province de la Tshopo, dans le nord-est du pays.

Le bureau a indiqué que les travailleurs humanitaires aidaient les blessés et les déplacés des affrontements. Depuis février 2023, les affrontements ont tué 740 civils et déplacé 75 000 personnes à Kisangani, la capitale de la Tshopo, selon OCHA. Une équipe d’évaluation dirigée par OCHA a constaté que la nourriture, les abris et les soins de santé sont les besoins les plus urgents pour les personnes déplacées.

OCHA a appelé toutes les parties concernées à travailler ensemble pour mettre fin à la violence, protéger les civils et trouver une solution durable au conflit. La communauté internationale est également sollicitée pour soutenir les efforts humanitaires en cours et répondre aux besoins immédiats des populations affectées par cette crise.