Niger : Une enquête ouverte après le sabotage d’un oléoduc allant au Benin

Les autorités nigériennes ont annoncé samedi avoir ouvert une enquête pour sabotage sur un tronçon d’un oléoduc allant au Bénin. C’est ce qu’a rapporté la chaîne de télévision Télé Sahel.

« Nous avons déjà collecté des informations et des preuves sur les auteurs présumés, et toutes les personnes impliquées seront arrêtées et condamnées en fonction de leur délit », a déclaré le gouverneur de la région de Zinder, colonel Issoufou Labo.

Selon le parquet, les autorités du pays connaissent les auteurs et ont déjà ouvert une enquête. Dans la nuit du 16 au 17 juin, des insurgés ont mis hors service une partie du pipeline de 2.000 km dont la capacité se chiffrait à 90.000 barils par jour. Cet « acte de sabotage et de vandalisme » a entraîné des dommages au pipeline et une fuite de pétrole de 370 m.