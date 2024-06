Le frère ainé du président de la transition du Gabon promu directeur général du Contrôle budgétaire !

Un frère en appelle un autre. Malgré l’éviction ce jeudi soir d’Aurélien Marcel Mintsa Nguema de la tête de la Direction générale du Budget et des Finances publiques (DGBFIP), les frères du président de la transition restent influents. Ce même jeudi, le Conseil des ministres a désigné Hughes Mfa Nguema, frère aîné du président, pour diriger la toute nouvelle Direction générale du Contrôle budgétaire et Financier (DGCBF).

Suite à l’éviction d’Aurélien Marcel Mintsa Nguema, les autorités de la transition ont pris un projet de décret pour réorganiser les compétences de la DGBFIP. Cette réorganisation passe par la création de la Direction générale du Contrôle budgétaire et Financier, visant à éviter les irrégularités constatées à cette direction depuis près de 10 ans.

Le futur patron de la DGCBF

Pour diriger cette nouvelle entité, le ministre du Budget et des Comptes, Charles Mba, a jeté son dévolu sur Hughes Mfa Nguema. Ce banquier de formation ayant fait ses classes notamment à la BICIG, est le président de l’association Le Renouveau du Gabon (LRG) et président d’honneur du Mouvement pour la reconstruction du Gabon (MOREGA). Des associations très en vue ces dernières semaines en soutien au CTRI et à son responsable.

Selon le communiqué final du conseil des ministres d’hier, ce projet de décret vise à séparer les fonctions d’ordonnateur et de contrôleur que concentrées par la DGBFIP. Et de reconnaitre que cette concentration de prérogatives remontent à une reforme introduite en 2015 qui « a conduit à de nombreux dépassements des autorisations parlementaires, en violation de la loi et portant atteinte à la crédibilité de l’exécutif », conclu le communiqué.

Hughes Mfa Nguema, proche parent du président de la transition, remplace ainsi indirectement Aurélien Marcel Mintsa Nguema, en assumant de futures prérogatives de contrôle budgétaire et financier. Il sera assisté dans ses nouvelles fonctions par Rodrigue Nyama, nommé directeur général adjoint de cette nouvelle direction générale. Une réorganisation qui passe par l’arrivée d’un autre frère du président aux commandes.