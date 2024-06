Burkina Faso : l’armée dément des rumeurs de mutineries dans ses rangs

L’armée burkinabè a démenti mardi soir des informations faisant état de mouvements d’humeur et de mutineries dans certaines casernes militaires du pays. Ces rumeurs, qualifiées d’"infondées et mensongères", circulent sur les réseaux sociaux et dans certains médias étrangers depuis une attaque meurtrière contre l’armée le 11 juin dans la région du Sahel.

Selon le colonel-major Célestin Simporé, chef d’état-major général des armées du Burkina Faso, ces informations sont l’œuvre d’individus et de groupuscules « mal intentionnés, aux desseins funestes ». Il a appelé les citoyens à ne pas céder à la manipulation et à toujours faire confiance aux forces de défense et de sécurité ainsi qu’aux volontaires pour la défense de la patrie (VDP).

Le colonel-major Simporé a également souligné que les forces combattantes du pays restent focalisées sur les opérations de reconquête du territoire national. Il n’a pas fait de commentaire sur l’attaque du 11 juin, sur laquelle les autorités n’ont pas encore communiqué.