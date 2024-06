Révision de la liste électorale au Gabon : les kits d’enrôlement déjà en convoyage !

Après l’annonce du 8 juin dernier du Ministre de l’Intérieur et de la Sécurité, les autorités gabonaises s’attèlent au démarrage de la révision de la liste électorale sur l’ensemble du pays et à l’étranger. Le convoyage du matériel d’enrôlement a débuté ce mardi en direction de l’étranger et de l’intérieur du pays, avec l’appui logistique du ministère de la Défense nationale.

Lire aussi >>> Référendum constitutionnel : Le Gabon se donne 7 jours pour réviser sa liste électorale

Les kits d’enrôlement, les paquetages des listes électorales, du papier, ainsi que le petit matériel comme de la colle, des pinceaux et les manuels de procédure ont quitté le Ministère de l’Intérieur hier. Ces matériels sont destinés aux présidents des commissions d’enrôlement, à savoir les gouverneurs de provinces pour le territoire national et les chefs des missions diplomatiques et consulaires pour l’étranger.

Il est à rappeler que l’opération de révision de la liste électorale est prévue pour démarrer demain, jeudi 13 juin, pour une durée de sept jours. L’opération concerne les Gabonais en âge de voter en vue du référendum constitutionnel de décembre prochain, qui devrait permettre aux citoyens gabonais de valider la nouvelle Constitution du pays après le coup d’État du 30 juin 2023 et le renversement de la famille Bongo du pouvoir.