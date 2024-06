Soudan : Plus de 100 morts dans une attaque de paramilitaires

Le comité de résistance de Madani, un réseau d’entraide entre habitants, a affirmé jeudi que les Forces de soutien rapide (FSR), en guerre contre l’armée soudanaise depuis avril 2023, ont tué mercredi des civils à Wad Al-Noura (centre) avec de l’artillerie lourde. Selon l’Unicef, 35 enfants figureraient parmi les victimes. Rapportant “plus de 104 morts” ainsi que “des centaines de blessés”, les militants assurent avoir établi ce bilan sur la base d’une “communication préliminaire avec les habitants du village” situé dans l’État d’al-Jazira.

Selon la BBC, des images diffusées par le groupe sur les réseaux sociaux montrent des dizaines de corps enveloppés dans des linceuls blancs. À travers le pays, les combats se poursuivent quotidiennement entre l’armée soudanaise et les paramilitaires des FSR. En un peu plus d’un an, la guerre a fait des dizaines de milliers de morts.

Les deux camps ont été accusés de crimes de guerre, notamment de viser les civils, de bombarder de manière indiscriminée des zones résidentielles et de se livrer à des pillages ou de bloquer l’aide humanitaire vitale.